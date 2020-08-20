Незадовго до смерті Борис Патон назвав свого наступника

В середині липня цього року, відповідаючи на запитання журналістів видання "Урядовий кур’єр" про свого наступника на посаді Президента Національної академії наук України, Борис Євгенович Патон відповів, що на наступних виборах, які мали відбутися ще у квітні, але були перенесені через пандемію COVID-19, голосуватиме за кандидатуру Анатолія Загороднього, нинішнього віце-президента НАНУ.

"Я з вибором уже визначився: голосуватиму за академіка Анатолія Загороднього, який обіймає посаду віце-президента нашої Академії. Саме в його особі найбільш вдало поєднуються професійні та людські якості", - розповів Борис Патон про свого заступника.

На переконання Бориса Патона, яке він висловив в інтерв’ю "Урядовому кур’єру", Анатолій Загородній максимально позитивно зарекомендував себе за тими напрямками роботи, якими опікується, відповідно до посадових обов’язків в Президії НАНУ. Разом з тим головний претендент на посаду нового Президента НАНУ має величезний досвід роботи в українській науці. Окремо Борис Патон застеріг колег від обрання на найвищу посаду в НАНУ тих осіб, які маючи великі владні амбіції, насправді мають до справжньої науки вельми опосередковане відношення.

"У мене завжди викликали занепокоєння люди, які жадали влади, особливо за всяку ціну. Наприклад, ціною знеславлення організації, в якій вони бачать себе керівником, не маючи для цього достатньої компетенції та хисту. Як і з-поміж будь-яких інших людей, серед вчених також трапляються такі, котрі з більшою приємністю дивляться на себе в науці, ніж на науку в собі", - прокоментував Борис Патон намагання деяких інших претендентів за будь-які ціну посісти крісло Президента Національної академії наук України.

Патон уточнив, що на виборах президента НАНУ мають право голосувати не лише члени Академії, але й представники її наукових колективів.

25 березня цього року Президія НАНУ перенесла чергову сесію загальних зборів Академії, призначену на 13-17 квітня на невизначений термін через карантин з запобігання COVID-19.

Тоді академіки вирішили визначити нові терміни проведення зборів після поліпшення епідеміологічної ситуації в Україні та завершення дії заборони на проведення масових заходів.

Чинний Президент НАНУ Борис Євгенович Патон раптово пішов з життя 19 серпня 2020-го року.

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