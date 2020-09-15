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15 вересня 2020, вівторок, 19:03 4
Економіка 2020-09-15T20:00:02+03:00
Українські Новини
Гривня знову подешевшала. Курс валют від НБУ на 16 вересня

Гривня знову подешевшала. Курс валют від НБУ на 16 вересня

Анна Рудык
Курс, Курс НБУ, курс гривні, Офіційний курс
Курс гривні
Курс гривні

Поки гривня на міжбанку впала на 12 копійок, Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 16 вересня, на 5,53 коп. до 28,0556 UAH/USD.

Про це сказано в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 15 вересня, на 10,00 коп. до 28,0003 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
1 фунт стерлінгів 36,2001
1 долар США 28,0556
1 швейцарський франк 30,9682
10 єн 2,6607
10 російських рублів 3,7431
1 євро 33,3441

Як повідомляли Українські Новини, курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в понеділок на 6 коп. у вівторок знизився на 12 коп. до 28,11 UAH/USD.

Тим часом S & P  прогнозує падіння ВВП України  на 6% у 2020 і курс гривні на кінець року 29 UAH/USD. Інфляцію ж рейтингове агентство прогнозує на досить низькому рівні: в 2020 — 3%, 2021 — 6%, 2022 — 5% і у 2023 — 5%.

Також у вівторок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 14 вересня на 5,46 коп. до 28,1006 UAH/USD, курс купівлі —  підвищився на 5,80 коп. до 27,8509 UAH/USD.

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