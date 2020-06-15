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15 червня 2020, понеділок, 19:04 5
Фінанси 2020-06-15T20:00:02+03:00
Українські Новини
У "Приватбанку" запрацював єдиний додаток для фізосіб і підприємців

У "Приватбанку" запрацював єдиний додаток для фізосіб і підприємців

Кира Молчанова
Приватбанк, ФОП, дистанційний банкінг
Приватбанк
Приватбанк

Приватбанк запустив мобільний додаток для фізичних осіб-підприємців на базі інтернет-банкінгу Приват24.

Про це сказано в повідомленні банку, передають Українські Новини.

Наголошується, що понад 700 тис. підприємців, які обслуговуються в Приватбанку, зможуть працювати з рахунками у звичному для них Приват24 для фізичних осіб.

Щоб користуватися єдиним сервісом, потрібно оновити мобільний банкінг до останньої версії.

"Традиційно банки для обслуговування фізичних осіб та бізнесу використовують різні сервіси — так робили раніше і ми, але ще в минулому році ми поставили за мету створити максимально простий сервіс для підприємців по роботі в Приват24 для фізичних осіб", — зазначив керівник напрямку малого і середнього бізнесу Приватбанку Сергій Клюєв.

Також він підкреслив, надалі банк планує спрощувати функціонал мобільного Приват24 для підприємців, а саме робити ще більш зручними платежі, операції з кредитами, депозитами, валютою, складанням звітів та інші сервіси, які зараз доступні в окремій системі Приват24 бізнес, а також зробить практичним порядок дистанційної взаємодії підприємців зі своїми найманими бухгалтерами прямо всередині мобільного банкінгу.

Як повідомляли Українські Новини, Приватбанк запровадив новий сервіс, який дозволяє отримати готівку при оплаті покупок банківської картою на касі супермаркетів та інших торгових закладів, без необхідності використовувати банкомати.

Тимакож у квітні Приватбанк запровадив кредитні канікули.

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