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11 серпня 2020, вівторок, 06:00 17
Економіка 2020-08-11T08:00:02+03:00
Українські Новини
В Приват24 з'явилася функція оплати товару обличчям. Як це працює

В Приват24 з'явилася функція оплати товару обличчям. Як це працює

Валерия Драгомирова
Приватбанк, Приват24, FacePay24
Приватбанк
Приватбанк

Приватбанк запустив перші в Україні біометричні POS-термінали з технологією FacePay24, яка дозволяє оплачувати покупки "обличчям" у той час, як українці зможуть знімати "готівку" з карт на касах.

Про це йдеться в повідомленні банку, передають Українські Новини. 

Зазначається, що до кінця року Приватбанк планує встановити в Україні 7 700 біометричних POS-терміналів.

"У більшості з нас, напевно, зараз з собою немає навіть гаманця, тому що всі карти - в смартфоні. Ми йдемо далі і зробили загальнодоступною технологію, яка дозволяє робити покупки, навіть якщо забути вдома телефон" , - повідомив керівник напрямку обслуговування торгових підприємств Приватбанку Євген Васильцов.

Для використання сервісу "оплати обличчям" необхідно встановити на смартфон оновлений застосунок Privat24 і активувати оплату FacePay24.

Потім, слідуючи підказкам програми, потрібно зробити три "Селфі" з різних ракурсів і прив'язати до них обрану банківську карту.

Щоб здійснити оплату в POS-терміналах Android PAX, потрібно після введення суми на терміналі вибрати "оплату обличчям", подивитися у фронтальну камеру терміналу і натиснути кнопку "оплатити", після підтвердження операції пін-кодом обраної картки покупка буде оплачена.

FacePay24 використовує одну з провідних в світі систем автоматичного розпізнавання осіб Amazon Rekognition і забезпечує повну безпеку персональних даних клієнтів, включаючи технічний і фізичний контроль, шифрування даних при зберіганні і передачі.

Як повідомляли Українські Новини, Приватбанк і міжнародна платіжна система Visa запустили систему біометричної оплати покупок FacePay24 для роздрібних торгових мереж.

Раніше у  "Приватбанку" заробило  єдиний застосунок для фізосіб  і підприємців.

 
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