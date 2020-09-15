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  • У ексглави "Укравтодору" Славоміра Новака в Польщі знайшли схованку з мільйоном євро
15 вересня 2020, вівторок, 17:58 8
Політика 2020-09-15T19:15:02+03:00
Українські Новини
У ексглави "Укравтодору" Славоміра Новака в Польщі знайшли схованку з мільйоном євро

У ексглави "Укравтодору" Славоміра Новака в Польщі знайшли схованку з мільйоном євро

Ольга Фандорина
Укравтодор, Корупція, Польща, Славомір Новак
Славомір Новак
Славомір Новак

У Польщі слідчі Центрального антикорупційного бюро виявили невідоме досі майно, яке приховував колишній міністр транспорту в уряді Дональда Туска і ексглава "Укравтодору" Славомір Новак, якому раніше повідомили про підозру в отриманні хабара. Про це повідомляє Polsat News.

Агенти антикорупційного бюро під час слідчих дій виявили серед іншого гроші в різних валютах. Йдеться про більш ніж 536 тис євро, 470 тис дол і 30 тис злотих. В цілому мова йде про суму, еквівалентну понад 4 млн злотих. Частина з коштів зберігалася в двох спеціальних схованках, які були підготовлені для зберігання грошей.

Також уточнюється, що були вилучені дві квартири вартістю в 2 млн злотих, і автомобіль марки Land Rover. Слідчі заявляють, що виявлені гроші і автомобіль пов'язані з корупційними злочинами, вчиненими Славоміром Новаком.

Раніше Українські Новини повідомляли, колишній виконуючий обов'язки голови Державного агентства автомобільних доріг Славомір Новак отримував хабарі на території Польщі за злочинні дії на території України.

Колишнього виконувача обов'язків голови "Укравтодору" Славоміра  Новака затримали в Польщі за підозрою в корупції.

Славоміра Новака призначили на пост глави "Укравтодору" в 2016 році, коли міністром інфраструктури України був Володимир Омелян, а президентом — Петро Порошенко.

Також Омелян запропонував преміювати в.о. голови "Укравтодору" в розмірі 200-300% окладу (документ).

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