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21 липня 2020, вівторок, 19:00 6
Політика 2020-07-21T21:45:02+03:00
Українські Новини
У Польщі Новаку повідомили про підозру

У Польщі Новаку повідомили про підозру

Ольга Фандорина
підозра, Хабар, Славомір Новак, Повідомлення про підозру
Славомір Новак
Славомір Новак

Правоохоронці Польщі повідомили колишньому виконуючому обов'язки голови "Укравтодору" Славомиру Новаку, якого нещодавно затримали, про підозру в отриманні хабара.

Про це повідомила пресслужба Національного антикорупційного бюро, передають Українські Новини.

"21 липня 2020 року Центральне антикорупційне бюро (Польща) за дорученням НАБУ та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в рамках спільної слідчої групи повідомили колишньому виконуючому обов'язки голови Державного агентства автомобільних доріг України про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу", - йдеться в ньому.

Зазначено, що НАБУ і САП зафіксували три епізоди, які можуть свідчити про можливе отримання Новаком неправомірної вигоди.

Всі ці випадки пов'язані з прийняттям рішень про використання коштів, наданих міжнародними фінансовими організаціями у вигляді кредитів на ремонт українських доріг.

Загальна сума кредитних коштів, яку злочинна група використовувала як привід для одержання неправомірної вигоди від компаній у сфері дорожнього господарства, перевищує 270 млн євро.

В одному з епізодів йшлося про сплату 10% "консультаційних послуг", що становило понад 180 тис. євро.

Згідно з повідомленням, в іншому випадку компанія-переможець тендеру "Укравтодору" мала виплатити внесок у спеціально створене спільне підприємство у Польщі, еквівалент якого становив на момент вчинення злочину понад 3,5 млн гривень.

"Ще в одному з випадків йшлося про викуп іншій спеціально створеній компанії зі статутним капіталом в 15 тис. євро за 300-350 тис. євро. В обмін на це екскерівник "Укравтодору" обіцяв "не помітити" порушення термінів виконання контрактів однієї з компаній-підрядників "Укравтодору" і не вимагати від неї сплати штрафних санкцій", - додано в повідомленні.

Згідно з ним, особливістю зазначених злочинів було те, що вони починалися в Україні, а завершувалися в Польщі.

Розслідування наведених фактів детективи НАБУ здійснюють з вересня 2019 року.

Після того, як з'ясувалося, що наведені факти також розслідує Центральне антикорупційне бюро Польщі, в листопаді 2019 року була створена спільна слідча група, до складу якої від України увійшли детективи НАБУ і прокурори САП, від Польщі - працівники Центрального антикорупційного бюро та Окружної прокуратури міста Варшава.

Координація дій обох сторін відбувалася за участю Європейської організації з питань юстиції.

Як повідомляли Українські Новини, колишній виконуючий обов'язки голови Державного агентства автомобільних доріг Славомір Новак затримано у Польщі за підозрою в корупції.

Раніше на посту глави "Укравтодору" Новак заробляв більше, ніж міністром в Польщі.

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