У Польщі Новаку повідомили про підозру

Правоохоронці Польщі повідомили колишньому виконуючому обов'язки голови "Укравтодору" Славомиру Новаку, якого нещодавно затримали, про підозру в отриманні хабара.

Про це повідомила пресслужба Національного антикорупційного бюро, передають Українські Новини.

"21 липня 2020 року Центральне антикорупційне бюро (Польща) за дорученням НАБУ та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в рамках спільної слідчої групи повідомили колишньому виконуючому обов'язки голови Державного агентства автомобільних доріг України про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу", - йдеться в ньому.

Зазначено, що НАБУ і САП зафіксували три епізоди, які можуть свідчити про можливе отримання Новаком неправомірної вигоди.

Всі ці випадки пов'язані з прийняттям рішень про використання коштів, наданих міжнародними фінансовими організаціями у вигляді кредитів на ремонт українських доріг.

Загальна сума кредитних коштів, яку злочинна група використовувала як привід для одержання неправомірної вигоди від компаній у сфері дорожнього господарства, перевищує 270 млн євро.

В одному з епізодів йшлося про сплату 10% "консультаційних послуг", що становило понад 180 тис. євро.

Згідно з повідомленням, в іншому випадку компанія-переможець тендеру "Укравтодору" мала виплатити внесок у спеціально створене спільне підприємство у Польщі, еквівалент якого становив на момент вчинення злочину понад 3,5 млн гривень.

"Ще в одному з випадків йшлося про викуп іншій спеціально створеній компанії зі статутним капіталом в 15 тис. євро за 300-350 тис. євро. В обмін на це екскерівник "Укравтодору" обіцяв "не помітити" порушення термінів виконання контрактів однієї з компаній-підрядників "Укравтодору" і не вимагати від неї сплати штрафних санкцій", - додано в повідомленні.

Згідно з ним, особливістю зазначених злочинів було те, що вони починалися в Україні, а завершувалися в Польщі.

Розслідування наведених фактів детективи НАБУ здійснюють з вересня 2019 року.

Після того, як з'ясувалося, що наведені факти також розслідує Центральне антикорупційне бюро Польщі, в листопаді 2019 року була створена спільна слідча група, до складу якої від України увійшли детективи НАБУ і прокурори САП, від Польщі - працівники Центрального антикорупційного бюро та Окружної прокуратури міста Варшава.

Координація дій обох сторін відбувалася за участю Європейської організації з питань юстиції.

Як повідомляли Українські Новини, колишній виконуючий обов'язки голови Державного агентства автомобільних доріг Славомір Новак затримано у Польщі за підозрою в корупції.

Раніше на посту глави "Укравтодору" Новак заробляв більше, ніж міністром в Польщі.