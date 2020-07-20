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  • У Польщі затримали колишнього в.о. голови "Укравтодору" Новака за обвинуваченням у корупції
20 липня 2020, понеділок, 10:07 6
Політика 2020-07-20T10:30:02+03:00
Українські Новини
У Польщі затримали колишнього в.о. голови "Укравтодору" Новака за обвинуваченням у корупції

У Польщі затримали колишнього в.о. голови "Укравтодору" Новака за обвинуваченням у корупції

Кира Молчанова
Укравтодор, Корупція, Польща, Славомір Новак, затримання, Обвинувачення
Славомір Новак. Фото: Українське Фото
Славомір Новак. Фото: Українське Фото

Колишнього виконуючого обов'язки голови Державного агентства автомобільних доріг Славоміра Новака затримано у Польщі за підозрою в корупції.

Про це сказано в повідомленні Центрального антикорупційного бюро Польщі, передають Українські Новини.

"Офіцери регіонального офісу ЦАБ в Гданську затримали трьох осіб, підозрюваних у корупції і діях у рамках організованої злочинної групи. Серед затриманих Славомір Н. — колишній член польського парламенту, колишній міністр транспорту і колишній глава Державного агентства автомобільних доріг України ("Укравтодор")", — сказано в ньому.

Розслідування проводиться спільно з Спеціальною антикорупційною прокуратурою і Національним антикорупційним бюро України.

Як повідомляли Українські Новини, у жовтні 2016 року Кабінет Міністрів призначив виконуючим обов'язки голови "Укравтодору" екс-міністра транспорту Польщі Славоміра Новака.

25 вересня 2019 уряд звільнив його.

Як повідомляли Українські Новини, на посаді голови "Укравтодору" Новак заробляв більше, ніж міністром у Польщі.

У вересні 2019 року Новак подав у відставку.

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