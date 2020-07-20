У Польщі затримали колишнього в.о. голови "Укравтодору" Новака за обвинуваченням у корупції

Колишнього виконуючого обов'язки голови Державного агентства автомобільних доріг Славоміра Новака затримано у Польщі за підозрою в корупції. Про це сказано в повідомленні Центрального антикорупційного бюро Польщі, передають Українські Новини. "Офіцери регіонального офісу ЦАБ в Гданську затримали трьох осіб, підозрюваних у корупції і діях у рамках організованої злочинної групи. Серед затриманих Славомір Н. — колишній член польського парламенту, колишній міністр транспорту і колишній глава Державного агентства автомобільних доріг України ("Укравтодор")", — сказано в ньому. Розслідування проводиться спільно з Спеціальною антикорупційною прокуратурою і Національним антикорупційним бюро України. Як повідомляли Українські Новини, у жовтні 2016 року Кабінет Міністрів призначив виконуючим обов'язки голови "Укравтодору" екс-міністра транспорту Польщі Славоміра Новака. 25 вересня 2019 уряд звільнив його. Як повідомляли Українські Новини, на посаді голови "Укравтодору" Новак заробляв більше, ніж міністром у Польщі. У вересні 2019 року Новак подав у відставку.