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11 вересня 2020, пʼятниця, 17:24 8
Економіка 2020-09-11T19:00:03+03:00
Українські Новини
Міненерго виступає за будівництво енергоблоків №3 і №4 Хмельницької АЕС

Міненерго виступає за будівництво енергоблоків №3 і №4 Хмельницької АЕС

Григорий Яковенко
Міненерго, Енергоблок, ХАЕС
ХАЕС. Фото: klyuch.com.ua
ХАЕС. Фото: klyuch.com.ua

Тимчасово виконуюча обов'язки міністра енергетики Ольга Буславець вважає за необхідне завершення будівництва енергоблоків №3 і №4 Хмельницької атомної електростанції електростанції (ХАЕС, Нетішин, Хмельницька область) для забезпечення енергетичної безпеки України.

Про це вона заявила на брифінгу, передають Українські Новини.

"Це дуже потрібно. По-перше, для того щоб нашу енергетичну систему забезпечити чистою та безпечною генерацією, для того щоб забезпечити енергетичну безпеку нашої держави", - сказала Буславец.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський обговорить з Шмигалем добудову енергоблоків №3 і №4 ХАЕС .

Також "Енергоатом" продав 1 ГВт електроенергії собі в збитки .

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