Міненерго виступає за будівництво енергоблоків №3 і №4 Хмельницької АЕС

Тимчасово виконуюча обов'язки міністра енергетики Ольга Буславець вважає за необхідне завершення будівництва енергоблоків №3 і №4 Хмельницької атомної електростанції електростанції (ХАЕС, Нетішин, Хмельницька область) для забезпечення енергетичної безпеки України.

Про це вона заявила на брифінгу, передають Українські Новини.

"Це дуже потрібно. По-перше, для того щоб нашу енергетичну систему забезпечити чистою та безпечною генерацією, для того щоб забезпечити енергетичну безпеку нашої держави", - сказала Буславец.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський обговорить з Шмигалем добудову енергоблоків №3 і №4 ХАЕС .

Також "Енергоатом" продав 1 ГВт електроенергії собі в збитки .

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