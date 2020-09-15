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15 вересня 2020, вівторок, 14:52 4
Медицина 2020-09-15T15:30:52+03:00
Українські Новини
Кількість ПЛР-тестів на коронавірус зросла майже вдвічі, а аналізів на антитіла - в 13 разів

Кількість ПЛР-тестів на коронавірус зросла майже вдвічі, а аналізів на антитіла - в 13 разів

Надежда Комендантова
Коронавірус, Covid-19, тести на коронавірус
Коронавірус. Фото: pixabay.com
Коронавірус. Фото: pixabay.com

За минулу добу, 14 вересня, методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) було проведено 26 898 досліджень на коронавірусну інфекцію, що на 87,8% більше порівняно з попередньою добою, і 20 723 дослідження методом імуноферментного аналізу (ІФА) на антитіла до коронавірус, що в 13 разів більше порівняно з 13 вересня.

Про це повідомив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передають Українські Новини.

"За попередню добу в цілому було проведено 47 621 тестування, з них 26 898 методом ПЛР, а також 20 723 методом ІФА", - сказав він.

Всього з початку року було проведено 1 897 688 досліджень на коронавірусну інфекцію методом ПЛР.

У вірусологічну референс-лабораторію Центру громадського здоров'я станом на ранок 15 вересня надійшло 3 159 повідомлень про підозру на коронавірусну інфекцію, а з початку 2020 року - 223 258 повідомлень про підозру на захворювання.

Як повідомляли Українськi Новини 13 вересня було проведено 14 323 дослідження на коронавіруснe інфекцію методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР), що на 35,8% менше порівнянj з попередньою добою, і 1 597 досліджень методом імуноферментного аналізу (ІФА) на антитіла до коронавірусe , що в 4 рази менше порівнянj з 12 вересня.

Тим часом, в Україні майже три тисячі нових хворих на коронавірус і 53 смерті від COVID-19 за добу .

З 14 вересня  в Україні набрало чинності нове карантинне зонування.

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