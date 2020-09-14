На вихідних кількість ПЛР-досліджень зменшилася на третину, а аналізів на антитіла - в 4 рази

13 вересня в Україні було проведено 14 323 дослідження на коронавірусну інфекцію методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР), що на 35,8% менше, і 1 597 досліджень методом імуноферментного аналізу (ІФА) на антитіла до коронавірусу, що в 4 рази менше в порівнянні з попередньою добою.

Про це повідомив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передають Українські Новини.

"За попередню добу в цілому було проведено 15 920 тестувань, з них 14 323 методом ПЛР, а також 1 597 методом ІФА", - сказав він.

Всього з початку року було проведено 1 870 790 досліджень на коронавірусну інфекцію методом ПЛР.

У вірусологічну референс-лабораторію Центру громадського здоров'я станом на ранок 14 вересня надійшло 2 458 повідомлень про підозру на коронавірусну інфекцію, а з початку 2020 року - 220 099 повідомлень про підозру на захворювання.

Як повідомляли Українськi Новини, 13 вересня в Україні кількість нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію зросла на 2 462 до 156 797, кількість померлих від захворювання збільшилася на 33 людини до 3 211.

Тим часом Київ віднесено до "помаранчевої зони" епідбезпеки, а нові карантинні обмеження починають діяти відсьогодні.

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