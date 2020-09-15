Бойовики тричі обстріляли позиції ЗСУ за добу і запустили безпілотник за лінію розмежування

В зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) 14 вересня бойовики три рази порушили режим припинення вогню , втрат серед українських військовослужбовців немає.

Про це йдеться в повідомленні пресцентру штабу ООС в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

Порушення режиму припинення вогню було зафіксовано поблизу Авдіївки і Мар'їнки.

На цих ділянках задокументований неприцільний вогонь в бік українських позицій з ручного протитанкового гранатомета і стрілецької зброї.

Неприцільно постріли не уявляли загрози життю і здоров'ю, тому українські військові вогонь у відповідь не відкривали.

Бойових втрат і поранень серед особового складу Об'єднаних сил не було.

Крім того, в районі населеного пункту Харчовик був виявлений безпілотник противника, який перетнув лінію розмежування.

Засобами радіоелектронної боротьби безпілотник противника був пригнічений.

З початку поточної доби, 15 вересня, на всіх ділянках фронту спостерігається тиша, порушення домовленостей, які вступили в дію 27 липня, не зафіксовані.

Як повідомляли Українськi Новини, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба ініціював термінову розмову з главою російського МЗС Сергієм Лавровим через загострення на Донбасі.

Крім того, 10 вересня бойовики вели прицільний обстріл ділянки, де мала пройти зустріч представників Спільного центру з координації та контролю режиму припинення вогню на Донбасі (СЦКК) і ОБСЄ і де були надані гарантії безпеки.

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