Бойовики тричі обстріляли позиції ЗСУ за добу і запустили безпілотник за лінію розмежування

В зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) 14 вересня бойовики три рази порушили режим припинення вогню, втрат серед українських військовослужбовців немає. Про це йдеться в повідомленні пресцентру штабу ООС в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини. Порушення режиму припинення вогню було зафіксовано поблизу Авдіївки і Мар'їнки. На цих ділянках задокументований неприцільний вогонь в бік українських позицій з ручного протитанкового гранатомета і стрілецької зброї. Неприцільно постріли не уявляли загрози життю і здоров'ю, тому українські військові вогонь у відповідь не відкривали. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об'єднаних сил не було. Крім того, в районі населеного пункту Харчовик був виявлений безпілотник противника, який перетнув лінію розмежування. Засобами радіоелектронної боротьби безпілотник противника був пригнічений. З початку поточної доби, 15 вересня, на всіх ділянках фронту спостерігається тиша, порушення домовленостей, які вступили в дію 27 липня, не зафіксовані. Як повідомляли Українськi Новини, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба ініціював термінову розмову з главою російського МЗС Сергієм Лавровим через загострення на Донбасі. Крім того, 10 вересня бойовики вели прицільний обстріл ділянки, де мала пройти зустріч представників Спільного центру з координації та контролю режиму припинення вогню на Донбасі (СЦКК) і ОБСЄ і де були надані гарантії безпеки.