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14 вересня 2020, понеділок, 08:30 13
Силові структури 2020-09-14T10:30:59+03:00
Українські Новини
На Донбасі бойовики знову порушили перемир'я. Зафіксовано два обстріли за добу

На Донбасі бойовики знову порушили перемир'я. Зафіксовано два обстріли за добу

Анна Рудык
ООС, Ситуація в зоні ООС, війна на Донбасі, обстріли на Донбасі
ООС. Фото: Facebook/ООС
ООС. Фото: Facebook/ООС

Вчора, 13 вересня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики двічі порушили режим припинення вогню. Про це йдеться в повідомленні штабу ООС.

Так, повідомляється, що порушення зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Так, неприцільних пострілів з підствольних гранатометів в сторону наших позицій відзначено поблизу населених пунктів Піски і Авдіївка.

"У відповідь на вогневі провокації українські захисники зброю у відповідь не застосовували. Серед особового складу Об'єднаних сил, в результаті пострілів, бойових втрат і поранень немає. У районі проведення операції належним виконують завдання інші складові сил оборони. Так, військовослужбовцями Збройних Сил спільно з пожежними ДСНС ліквідовано одну пожежу в районі населеного пункту Миколаївка і дві - неподалік Мар'їнки", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що з початку поточної доби, 14 вересня, на всіх ділянках фронту спостерігалася тиша, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Як повідомляли Українські Новини, спеціальна моніторингова місія ОБСЄ виявила факти порушення бойовиками домовленостей, які стосуються облаштування нових позицій.

Також протягом попереднього тижня ситуація на Донбасі помітно погіршилася. Попри досягнуте раніше перемир'я, збройні формування самопроголошеної "ДНР" знову відкрили вогонь по позиціях Збройних сил України.

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