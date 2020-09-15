У Києві з самого ранку утворилися затори і тягучки: куди краще не їхати

Поки Київ віднесено до "помаранчевої" зони карантину, у вівторок в столиці утворилися значні пробки і тягучки. Найбільше завантажені дороги в центрі, на виїздах з міста, а також на мостах. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps. Затори в центрі Києва. Карта: Google MapsВодії стоять в пробках на Русанівці, Дарницькому і Південному мостах. Затори на мостах. Карта: Google Maps Пробки спостерігаються біля метро "Оболонь", "Героїв Дніпра", "Почайна". Багатокілометрова пробка розтягнулася також по вулиці "Богатирській". Затори на Оболоні. Карта: Google Maps Пробки утворилися і на в'їзді до Києва з боку Софіївської Борщагівки, Вишневого. Затори на в'їзді до Києва. Карта: Google Maps Величезна пробка на в'їзді з "Теремків", Новосілок і біля метро "Іподром". Затори. Карта: Google Maps Багатокілометрова спостерігається на трасі Житомир-Київ. Затори на трасі Житомир-Київ. Карта: Google Maps Як повідомляли Українські Новини, після входження столиці в "помаранчеву зону" комунальне підприємство "Київпастранс" повідомило, що громадський транспорт працює без змін.Тим часом в київському метро, попри посилення каранину, пасажири не дотримуються заходів безпеки й ніяких змін у формуванні пасажиропотоку в вагоні київського метрополітену не відбулося.