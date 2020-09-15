У Києві з самого ранку утворилися затори і тягучки: куди краще не їхати

Поки Київ віднесено до "помаранчевої" зони карантину , у вівторок в столиці утворилися значні пробки і тягучки. Найбільше завантажені дороги в центрі, на виїздах з міста, а також на мостах.

Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps.

Затори в центрі Києва. Карта: Google Maps

Водії стоять в пробках на Русанівці, Дарницькому і Південному мостах.

Затори на мостах. Карта: Google Maps

Пробки спостерігаються біля метро "Оболонь", "Героїв Дніпра", "Почайна". Багатокілометрова пробка розтягнулася також по вулиці "Богатирській".

Затори на Оболоні. Карта: Google Maps

Пробки утворилися і на в'їзді до Києва з боку Софіївської Борщагівки, Вишневого.

Затори на в'їзді до Києва. Карта: Google Maps

Величезна пробка на в'їзді з "Теремків", Новосілок і біля метро "Іподром".

Затори. Карта: Google Maps

Багатокілометрова спостерігається на трасі Житомир-Київ.

Затори на трасі Житомир-Київ. Карта: Google Maps

Як повідомляли Українські Новини, після входження столиці в "помаранчеву зону" комунальне підприємство "Київпастранс" повідомило, що громадський транспорт працює без змін.



Тим часом в київському метро, попри посилення каранину, пасажири не дотримуються заходів безпеки й ніяких змін у формуванні пасажиропотоку в вагоні київського метрополітену не відбулося.

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