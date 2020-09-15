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15 вересня 2020, вівторок, 09:13 8
Суспільство 2020-09-15T10:45:02+03:00
Українські Новини
У Києві з самого ранку утворилися затори і тягучки: куди краще не їхати

У Києві з самого ранку утворилися затори і тягучки: куди краще не їхати

Валерия Драгомирова
Пробки, Київ, Затори в Києві, Затори на дорогах, Тягучки
Затори
Затори

Поки Київ віднесено до "помаранчевої" зони карантину, у вівторок в столиці утворилися значні пробки і тягучки. Найбільше завантажені дороги в центрі, на виїздах з міста, а також на мостах.

Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps.

Пробки в центрі Києва. Карта:Затори в центрі Києва. Карта: Google Maps

Водії стоять в пробках на Русанівці, Дарницькому і Південному мостах. 

Пробки на мостах. Карта: Google MapsЗатори на мостах. Карта: Google Maps

Пробки спостерігаються біля метро "Оболонь", "Героїв Дніпра", "Почайна". Багатокілометрова пробка розтягнулася також по вулиці "Богатирській". 

Пробки на Оболоні. Карта: Google MapsЗатори на Оболоні. Карта: Google Maps

Пробки утворилися і на в'їзді до Києва з боку Софіївської Борщагівки, Вишневого. 

Пробки на в'їзді до Києва. Карта: Google MapsЗатори на в'їзді до Києва. Карта: Google Maps

Величезна пробка на в'їзді з "Теремків", Новосілок і біля метро "Іподром". 

Пробки. Карта: Google MapsЗатори. Карта: Google Maps

Багатокілометрова спостерігається на трасі Житомир-Київ. 

Пробки на трасі Житомир-Київ. Затори на трасі Житомир-Київ. Карта: Google Maps

Як повідомляли Українські Новини, після входження столиці в "помаранчеву зону" комунальне  підприємство "Київпастранс" повідомило, що громадський транспорт працює без змін.

Тим часом в київському метро, попри посилення каранину, пасажири не дотримуються заходів безпеки й ніяких змін у формуванні пасажиропотоку в вагоні київського метрополітену не відбулося.

 
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