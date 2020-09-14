У "помаранчевій" зоні: "Київпастранс" розповів, як працює громадський транспорт у столиці

оді як Київ внесли до помаранчевої зони карантину . Громадський транспорт комунального підприємства "Київпастранс" працює без змін, т

Про це Українським Новинам повідомили в пресслужбі.

"Наразі "Киїпастранс" виконує все, що є в наявності щодо обмежень, які декларовані а також розпорядженнями уряду, так і Київської міської державної адміністрації. Відносно заповнювання транспорту — ми зараз їх всі виконуємо і дотримуємося, це поки що щодо всіх сидячих місць (перевезення пасажирів громадським транспортом здійснюється тільки в кількості 100% місць для сидіння), обов'язкова наявність засобів індивідуального захисту", — сказали в пресслужбі.

Також вони зазначили, що якщо їм приходитимуть нові вказівки щодо роботи транспорту, то підприємство їх обов'язково виконуватиме.

Як повідомляли Українські Новини 14 вересня обмеження через віднесення Києва до "помаранчевої зоні" епіднебезпеки набрали чинності, згідно з якими перевезення пасажирів автомобільним і міським громадським транспортом здійснюється тільки в кількості 50% місць для сидіння.

Крім того, в київському метро пасажири їздять без дотримання карантину — незважаючи на "помаранчеву" зону.

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