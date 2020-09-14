Овнів чекає приємна новина, а Дівам не можна ризикувати, - гороскоп від Глоби на сьогодні

Після того, як в п'ятницю у багатьох знаків зодіаку був завантажений день за гороскопом на понеділок, 14 вересня, зірки прогнозують, що успіх у всіх справах буде залежати від рішучості і передбачливості. Детально про те, що чекає всіх знаків зодіаку в понеділок, 14 вересня, розповів Павло Глоба .

Овен

Овни в цей день отримають приємну новину. Вона може не стосуватися чогось глобального, однак про неї представники цього знаку не забуду і точно звернуть свою увагу.

Телець

Тельці заслуговують відпочинку. Зірки радять вибрати те, що більше допоможе відволіктися від робочих буднів і щоденних турбот: відпустка, подорож, масаж, санаторій, дача тощо.

Близнюки

Близнюкам цей день принесе хвилювання і клопоти, але вони не будуть мати негативне забарвлення. Доведеться шукати подарунок на важливе свято або готуватися до приходу гостей.

Рак

Ракам зірки прогнозують у понеділок виконання бажань. Або представники цього знаку, хоча б, наблизяться на кілька кроків до втілення бажаного в життя.

Лев

Левам буде корисно в понеділок розширити своє коло спілкування. Звичайно, з друзями і близькими знайомими дуже комфортно, але потрібно виходити за межі зони комфорту. Нові люди додадуть свіжих ідей і завзятості.

Діва

Дівам зараз не рекомендується ризикувати, адже ризик не виправдає себе. Залишайтеся на безпечних дистанціях і в комфортному середовищі. Час для експериментів ще настане.

Терези

Терезам в цей день можна звернути увагу на свою зовнішність. Якщо хочете щось змінити, то це вдалий час. Представники цього знаку не пошкодують про новий образ - він їм підійде.

Скорпіон

Астролог радить Скорпіонам зайнятися спортом. Це не тільки корисно для фізичного здоров'я. Спорт підтримує емоційну стабільність і хороший рівень "позитивних" гормонів.

Стрілець

14 вересня біля Стрільців з'явиться безліч ідей з приводу джерел додаткового заробітку. Астролог радить вибрати варіант, який буде максимально комфортним для представників цього знаку.

Козеріг

Козерогам в цей день пощастить у коханні так, як ніколи. Вони зможуть зустріти людину, в яку просто закохаються, і зрозуміють, що перед ними майбутня дружина або чоловік.

Водолій

У першій половині дня у Водоліїв відбудеться важлива зустріч, яка згодом вплине на їхнє життя. В цей день є високі шанси отримати нові знання і розібратися зі складним питанням.

Риби

День ідеально підходить для розслаблення і роздумів про істинні цінності. Зірки радять Рибам знайти час для близьких і влаштувати спільну вечерю.

Як повідомляли Українські Новини, Павло Глоба спрогнозував, що вересень цього року принесе всім знакам зодіаку .

Раніше Ілон Маск, заявив, що хоче доставити більш як мільйон людей на Марс до 2050 року.

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