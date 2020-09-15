На карантині українці заборгували за комуналку мільярди. Що буде з боргами

За час карантину неплатежі українців за комунальні послуги серйозно зросли , хоч і скоротилися в останні місяці. Проте, списувати їх ніхто не буде.

Про це розповіла голова підкомітету з питань розвитку конкуренції та рівних умов для бізнесу комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Людмила Буймістер, пише UBR.ua.

"У цьому році в принципі ситуація нестандартна через COVID і те рішення, яке було прийнято урядом, щоб дозволити людям не платити за комунальні послуги. Точніше, це була опція не накладати штрафні санкції на побутових споживачів за несплату і заборонити їх відключення. Але це призвело до того, що багато споживачів подумали, що це означає, що за комунальні послуги можна не платити", - зазначила Буймістер.

Вона розповіла, що зараз борги за комунальні послуги сягнули 45 млрд гривень. Однак з неплатниками нічого зробити не можуть: відключати і нараховувати штрафи не можна.

Буймістер вважає, що в майбутньому проблема буде наростати, якщо не застосувати системи рішення. Однак у відомстві підкреслюють, що їх все одно треба повернути — заборгованість не спишуть.

Як повідомляли Українські Новини, за борги за комуналку можуть забрати квартиру.

У неплатників за комуналку можуть забирати не тільки цінне майно, а й поношені речі.

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