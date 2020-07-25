У боржників за комуналку можуть відібрати не тільки квартиру, але і ношений одяг. Що загрожує за несплату

У неплатників за комуналку можуть забирати не лише цінне майно, а й поношені речі в той час, як Верховна Рада пропонує реструктуризувати борги за комунальні послуги. Про це один із судових виконавців розповів виданню "OBOZREVATEL", передають Українські Новини.

За борги за комунальні послуги можуть забрати будь-яке майно, а також подати в суд. Після цього за справу беруться судові виконавці.

Державний виконавець, криворижанин Євген розповів, що більшість його клієнтів не платять за комуналку і не повертають дрібні кредити.

"Його робочий номер телефону вказаний в інформації до одного з "отриманих" лотів на аукціоні продають стару забруднену в білу фарбу сокиру. Її ціна – 353 грн", – йдеться в повідомленні.

Державний виконавець зазначає, що вони працюють за рішенням судів. Якщо суд вирішив, що чоловік має заплатити, значить, винен.

"Моя справа – зробити так, щоб ніхто не пішов. Найпростіший варіант, якщо є банківський рахунок із сумою, яка легко покриє заборгованість. Іноді доводиться вдаватися до стягнення майна", – розповів Євген.

Згідно з законом, дозволяється забрати все "зайве" майно. Однак є невеликий список, з якого можна забирати таке: одне ліжко-місце на людину, пара взуття, один холодильник на сім'ю. Тому можна забирати у боржників не тільки мобільний телефон, але і діряві штани і відправити на аукціон.

"Бувають і комунальні боржники. Я зазвичай вибираю якийсь день, коли їжджу до боржників. За законом у мене має бути безперешкодний доступ до майна для оцінки матеріального становища. Якщо не пускають, то тоді потрібно ще й окреме рішення суду. Але у мене ще ні разу такого не було, щоб не впустили", – каже судовий виконавець.

Найдорожче майно, яке державний виконавець відправляв на торги – автомобіль BMW. А найдешевше – поношена жіноча футболка.

"За борги можна що завгодно забрати. Забирав навіть поношену футболку. Вона в такому стані була, що її на торгах, потім спеціально перевірив, оцінили в 3 грн. Але все одно в законі так прописано: ми маємо забрати, а на державних торгах розіграти", – повідомив він.

За словами Євгена, іноді боржники просять не забирати речі і розповідають про свої проблеми. "Але мені не буває нікого шкода. Це навіть дурні формулювання. А якби поліції було шкода вбивцю і його б не чіпали? Це закон, така робота", – пояснив він.

Неофіційно судові виконавці розповідають, що порівняно від приватних, вони працюють за 5-6 тис. грн. Також вони беруться за дрібні справи і ніяких винагород за успішні справи вони не отримують.

"В цій ситуації чиновники розробили цілу систему: беруть гроші з боржників і за те, щоб не чіпати їх майно. Виконавцю за це нічого не буде, а боржник за кілька тисяч гривень може ще на кілька років "забути" про свій банківський борг", – йдеться в повідомленні.

Як пояснює юрист Олександр Плахотник, можна звернутися і до приватних виконавців. Вони отримують відсоток від стягнутої суми. Крім того, в такому разі є важелі контролю за виконанням рішень.

"Я б не хотів огульно звинувачувати виконавчу службу у хабарництві. Є така практика: дати хабар і на кілька місяців забути про борг, щоб потім накопичити і повернути весь борг. Я чув про розцінки в Києві, в регіонах сума може бути меншою. Найчастіше це ті ж 10-20% від суми боргу", – розповів він.

В яких випадках за борги можуть забрати квартиру

Щоб стягнути нерухоме майно, розмір боргу має становити не менше ніж 20 мінімальних зарплат – зараз це 94,4 тис. грн.

"Позовна давність із заборгованості за житлово-комунальні послуги становить три роки. Щоб стягнути в рахунок заборгованості квартиру, потрібно за три роки накопичити борг 94,4 тис. грн. Для цього потрібно взагалі нічого не платити. Але ще хочу окремо зазначити: борг, якому більше ніж три роки, ніхто простити не буде. Просто через суд стягнути його не можна, але він буде тягнутися за вами до тих пір, поки ви не заплатите", – говорить Плахотнік.

Крім того, експерт з питань ЖКГ Андрій Нікончук зазначає, що найчастіше постачальники чекають, коли борг досягне певної позначки, а вже потім приймають рішення звертатися до суду.

"Формування заборгованості за несплату за житлово-комунальні послуги може призвести до того, що після досягнення умовного психологічного бар'єру, який встановлюється постачальником послуги, він може ініціювати судове провадження. На предмет стягнення з боржника цього боргу", – повідомив експерт.

Ні у одного комунального підприємства немає ресурсу, щоб судитися з усіма своїми боржниками. Тому така система не є ефективною. Частина комунальних послуг неможливо вимкнути без доступу в квартиру, інші (опалення) взагалі заборонено обмежувати.

Як повідомляли Українські Новини, у квітні 2020 року борг населення за спожиті житлово-комунальні послуги зменшився на 4,3%, або на 2 824,7 млн гривень, до 63 125 млн гривень порівняно з березнем.

Також експерти розповіли, в яких випадках у боржників за комунальні послуги можуть відібрати квартиру. У Мінрегіоні розвінчали міфи про реструктуризацію боргу і повідомили, що у боржників комуналки не будуть відбирати квартиру.