Богдан заявив, що більше не співпрацюватиме із Зеленським

Колишній глава Офісу Президента Андрій Богдан, якого викликали в ДБР, виключає свою співпрацю з Президентом Володимиром Зеленським.

Про це він сказав перед допитом в Держбюро розслідувань, передають Українські Новини.

"Я ніколи не повернуся до Офісу Президента Зеленського і допомагати співпрацювати з ним не збираюся" , — сказав Богдан.

Він повідомив, що після звільнення з посади голови Офісу один раз спілкувався із Зеленським з особистого питання телефоном.

На думку Богдана, Зеленський подивився його інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону, але він сумнівається, що Президент зрозумів його.

Як повідомляли Українськi Новини, ДБР вирішило викликати Богдана на допит в якості свідка після інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону.

Зокрема, Богдан підозрює, що чутки про те, що нинішній керівник Офісу Андрій Єрмак, є агентом російської розвідки можуть бути правдою і що нібито у нього є секретні домовленості з РФ.

Також в цьому інтерв'ю екскерівник Офісу президента заявив, що американців, як і росіян, Зеленський теж свого роду "кинув" — "плюнув в спину керівникам Держдепу США" .

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