підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
14 вересня 2020, понеділок, 22:15 4
Політика 2020-09-14T22:45:01+03:00
Українські Новини
Богдан заявив, що більше не співпрацюватиме із Зеленським

Богдан заявив, що більше не співпрацюватиме із Зеленським

Кира Молчанова
Володимир Зеленський, Андрій Богдан, Офіс президента
Андрій Богдан. Скріншот відео інтерв'ю Гордону.
Андрій Богдан. Скріншот відео інтерв'ю Гордону.

Колишній глава Офісу Президента Андрій Богдан, якого викликали в ДБР, виключає свою співпрацю з Президентом Володимиром Зеленським.

Про це він сказав перед допитом в Держбюро розслідувань, передають Українські Новини.

"Я ніколи не повернуся до Офісу Президента Зеленського і допомагати співпрацювати з ним не збираюся" , — сказав Богдан.

Він повідомив, що після звільнення з посади голови Офісу один раз спілкувався із Зеленським з особистого питання телефоном.

На думку Богдана, Зеленський подивився його інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону, але він сумнівається, що Президент зрозумів його.

Як повідомляли Українськi Новини, ДБР вирішило викликати Богдана на допит в якості свідка після інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону.

Зокрема, Богдан підозрює, що чутки про те, що нинішній керівник Офісу Андрій Єрмак, є  агентом російської розвідки можуть бути правдою  і що нібито у нього є секретні домовленості з РФ.

Також в цьому інтерв'ю екскерівник Офісу президента заявив, що американців, як і росіян, Зеленський теж свого роду "кинув" —  "плюнув в спину керівникам Держдепу США" .

Більше новин про: Володимир Зеленський Андрій Богдан Офіс президента

Дітей не брати, голосувати своєю ручкою: Кабмін затвердив "коронавірусні" правила на місцевих виборах
Долар пробив позначку в 28 гривень. Офіційний курс на вівторок
Новини
Богдан заявив, що більше не співпрацюватиме із Зеленським 22:15
Іспит з математики стане обов'язковим для випускників шкіл з 2021 21:45
У Білій Церкві пенсіонер стріляв у гучну компанію під вікнами. Одного чоловіка поранено 21:14
Суд зобов'язав НАБУ допитати Холодницького як свідка у справі про давання йому і Ситнику хабара $5 млн 21:07
Літня спека протримається майже по всій Україні. Прогноз погоди на 15 вересня 21:00
більше новин
Сергей Притула. Фото: facebook.com/sеrhiyprytula
"Я тут живу": кандидата в мери Києва Сергія Притулу спіймали на брехні, — ЗМІ 16:01
В Київській організації "ЄС" повідомили, що виключили зі списків виявлених "людей Федорука" 20:18
В умовах карантину мобільні оператори змушені піти на перегляд тарифів, - ЗМІ 13:03
У 2019 Україна втратила 4,7 мільярда гривень через контрабанду сигарет, в 2020 збиток продовжує зростати, - ЗМІ 10:29
Створення єдиного тютюнового оператора поповнить бюджет України на 15 млрд грн, - Сазонов 12:15
більше новин
Кабмін затвердив проєкт держбюджету-2021, – представник Кабміну в Раді Мокан 10:29
Кабмін пропонує Раді прийняти держбюджет-2021 з дефіцитом в 270 млрд гривень 13:43
Дітей не брати, голосувати своєю ручкою: Кабмін затвердив "коронавірусні" правила на місцевих виборах 15:47
Долар пробив позначку в 28 гривень. Офіційний курс на вівторок 16:16
На Донбасі бойовики знову порушили перемир'я. Зафіксовано два обстріли за добу 08:30
більше новин
Кабмін пропонує Раді прийняти держбюджет-2021 з дефіцитом в 270 млрд гривень
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok