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14 вересня 2020, понеділок, 21:45 6
Суспільство 2020-09-14T22:30:01+03:00
Українські Новини
Іспит з математики стане обов'язковим для випускників шкіл з 2021

Іспит з математики стане обов'язковим для випускників шкіл з 2021

Валерия Драгомирова
Математика, Екзамени, Іспити, ДПА
Математика. Фото: pexels
Математика. Фото: pexels

Тоді як Зеленський оголосив навчальний рік 2020/21 роком математики, випускники українських шкіл з 2021 року обов'язково складатимуть Державну підсумкову атестацію з математики.

Про це повідомила заступник директора Центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко, передає "УП". 

Раніше випускники могли вибирати між математикою і історією України.

"Державна підсумкова атестація з 2021 для шукачів повної загальної середньої освіти буде обов'язковою з української мови, з математики. Це нововведення. Нагадую, раніше можна було вибирати між математикою або історією України. Історія України або іноземна мова, а також один з навчальних предметів на вибір" , - розповіла Вакуленко.

Вакуленко додала, що з 2021 випускники також зможуть здавати ЗНО з 5 предметів. До цього часу максимальну кількість було 4.

Як повідомляли Українські Новини, в ЗНО з математики взяли участь на 34 тис. менше людей, ніж зареєструвалися. 

Раніше вчені довели, що дівчатка здібні до математики не менше, ніж хлопчики

 

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