Іспит з математики стане обов'язковим для випускників шкіл з 2021

Тоді як Зеленський оголосив навчальний рік 2020/21 роком математики , випускники українських шкіл з 2021 року обов'язково складатимуть Державну підсумкову атестацію з математики.

Про це повідомила заступник директора Центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко, передає "УП".

Раніше випускники могли вибирати між математикою і історією України.

"Державна підсумкова атестація з 2021 для шукачів повної загальної середньої освіти буде обов'язковою з української мови, з математики. Це нововведення. Нагадую, раніше можна було вибирати між математикою або історією України. Історія України або іноземна мова, а також один з навчальних предметів на вибір" , - розповіла Вакуленко.



Вакуленко додала, що з 2021 випускники також зможуть здавати ЗНО з 5 предметів. До цього часу максимальну кількість було 4.



Як повідомляли Українські Новини, в ЗНО з математики взяли участь на 34 тис. менше людей, ніж зареєструвалися.



Раніше вчені довели, що дівчатка здібні до математики не менше, ніж хлопчики.

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