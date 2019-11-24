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24 листопада 2019, неділя, 09:19 6
Життя 2019-11-24T09:27:30+02:00
Українські Новини
Дівчатка здатні до математики не менше, ніж хлопчики: вчені розвінчали популярний міф

Дівчатка здатні до математики не менше, ніж хлопчики: вчені розвінчали популярний міф

Математика, Гендер, Діти, здібності
Математика. Фото: pixabay.com
Математика. Фото: pixabay.com

Протягом десятиліть міф про те, що жінки перебувають у невигідному становищі порівняно з їх колегами-чоловіками в сфері науки, техніки і математики через біологічні недоліки в математичних здібностях, сприймався як факт. Дослідження, проведене в Університеті Карнегі-Меллона, показало, що мозок хлопчиків і дівчаток надзвичайно схожий. Насправді настільки схожі, що передбачуваної невідповідності між математичними здібностями хлопчиків і дівчаток не існує, пише StudyFinds.

Вчені відстежували і аналізували розвиток мозку дівчаток і хлопчиків і по суті не виявили відмінностей у функціях мозку або математичних здібностях між статями.

"Наука не узгоджується з народними віруваннями", - йдеться в заяві старшого автора Джесіки Кантлон, професора неврології розвитку в Дітріхском коледжі гуманітарних і соціальних наук. "Ми бачимо, що мозок дітей функціонує однаково, незалежно від їх статі, тому ми сподіваємося, що зможемо переглянути очікування того, чого діти можуть досягти в математиці".

Це перше дослідження, яке використало нейро-візуалізацію для оцінки гендерних відмінностей в математичних здібностях.

Дослідницька група використовувала функціональні МРТ для аналізу мозкової активності у 104 (55 дівчаток, 49 хлопчиків) дітей у віці від 3 до 10 років, коли вони дивилися навчальне відео з елементарних математичних тем. Сканування мозку хлопчиків потім порівнювали зі скануванням мозку дівчаток, щоб виявити будь-які відмінності в тому, як їх мозок обробляв нову математичну інформацію. Зрілість мозку також була досліджена шляхом порівняння сканувань дітей з 63 дорослими, які дивилися ті ж відео.

Після численних статистичних порівнянь дослідники не виявили відмінностей у розвитку мозку у хлопчиків і дівчаток. Крім того, не було ніякої різниці в тому, як хлопчики і дівчатка обробляли математичну інформацію, і обидві статі були однаково залучені в освітнє відео. Нарешті, рівні зрілості мозку хлопчиків і дівчаток були статистично рівні порівняно з чоловіками і жінками в експериментальній групі для дорослих.

"Справа не тільки в тому, що хлопчики і дівчатка використовують математичну мережу однаково, а в тому, що схожість була очевидна у всьому мозку", - коментує автор Алісса Керсі.

На додаток до сканування головного мозку дослідники порівняли бали між хлопчиками і дівчатками за тестом ранньої математичної здатності, загального стандартизованого тесту для дітей у віці від трьох до восьми років. Знову ж таки, не було помітних відмінностей в математичних здібностях дівчаток і хлопчиків.

Кантлон і її команда вважають, що дівчата і молоді жінки систематично уникають кар'єри в сфері математики, і ця тривожна ідеологічна обробка зазвичай починається з самого раннього віку. Попереднє дослідження показало, що юнаків набагато частіше заохочують займатися діяльністю, стимулюючої критичне мислення, і багато вчителів очікують від хлопчиків кращих оцінок і підвищеної уваги на уроках математики.

Як повідомляли Українські Новини, з 2021 року ЗНО з математики для випускників шкіл стане обов'язковим.

Тим часом в українських школах впроваджують курс "Основи сім'ї", в якому розповідається про християнство і небезпеки дошлюбного сексу.

 

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