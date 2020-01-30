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30 січня 2020, четвер, 16:25 4
Президент 2020-01-30T17:00:02+02:00
Українські Новини
Зеленський оголосив навчальний рік 2020/21 роком математики

Зеленський оголосив навчальний рік 2020/21 роком математики

Анна Рудык
навчання у школах, Математика, Школа, Володимир Зеленський
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський оголосив 2020/2021 навчальний рік роком математики, у зв'язку з чим доручив Кабінету Міністрів забезпечити створення в школах математичних гуртків, а також індивідуальних програм для учнів, які потребують додаткової підтримки.

Про це йдеться в указі №31 від 30 січня, передають Українські Новини.

"Оголосити 2020/2021 навчальний рік роком математичної освіти в Україні. Кабінету Міністрів України забезпечити розробку і затвердити комплекс заходів щодо проведення у 2020/2021 навчальному році Року математичної освіти в Україні", - сказано в ньому.

Такий комплекс заходів має передбачати підвищення якості підручників і навчальних посібників з математики, а також вивчення і впровадження досвіду держав, які демонструють високі показники математичної компетентності за результатами міжнародного дослідження якості освіти PISA.

Також план має передбачати розробку електронних навчальних ресурсів; застосування математичних інструментів для вирішення ігрових і стратегічних завдань різного рівня складності; проведення конкурсів, олімпіад та інших змагань з математики, спрямованих на розв'язання математичних задач з пошуком нестандартних підходів.

Крім того, планом має бути передбачено створення в закладах загальної середньої освіти умов для вивчення математики за індивідуальною програмою для учнів, які потребують додаткової підтримки в освоєнні предмета; розширення можливостей для розвитку математичної компетентності учнів, у тому числі через мережу математичних гуртків у закладах загальної середньої освіти, установах додаткової освіти, і проведення літніх математичних шкіл для учнів і вчителів; забезпечення належної організації введення з 2021 обов'язкового зовнішнього незалежного оцінювання з математики.

Як повідомляли Українські Новини, в Раді хочуть заборонити школярам користуватися гаджетами на уроках.

Також у 2020 році в більш, ніж 100 українських школах пройде інституційний аудит.

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