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  • У Білій Церкві пенсіонер стріляв у гучну компанію під вікнами. Одного чоловіка поранено
14 вересня 2020, понеділок, 21:14 6
Події 2020-09-14T22:30:02+03:00
Українські Новини
У Білій Церкві пенсіонер стріляв у гучну компанію під вікнами. Одного чоловіка поранено

У Білій Церкві пенсіонер стріляв у гучну компанію під вікнами. Одного чоловіка поранено

Кира Молчанова
стрілянина, Поранення, Стрільба, Пенсіонер
Пенсіонер стріляв у людей. Фото: пресслужба Поліції Київської області
Пенсіонер стріляв у людей. Фото: пресслужба Поліції Київської області

У Білій Церкві Київської області літній чоловік відкрив стрілянину з балкону 4 поверху у компанію, яка шуміла у нього під вікнами, тоді як в Дніпропетровській області у результаті стрілянини загинули 2 людей.

Про це розповіли в пресслужбі Поліції Київської області.

Поліцейські приїхали додому до чоловіка, який порушував порядок і виявили у нього ознаки алкогольного сп'яніння. Він розповів, що під вікнами його будинку сиділа компанія, яка заважала відпочивати пенсіонеру. Він взяв рушницю і почав стріляти в людей.

Стрілець все-таки поранив одного із чоловіків. Він був доставлений в медустанову, де лікарі діагностували поверхневу рану голови.

У пенсіонера вилучено пневматичну рушницю ІЖ-38. Речові докази направлено на проведення відповідної експертизи.

Як повідомляли Українські Новини, в Одесі ввечері 22 червня 56-річний одесит відкрив вогонь з мисливської рушниці по компанії молоді, яка здалася йому надто гучною.

Також у Києві чоловік стріляв у автомобіль поліції.

Схожий випадок був в Дніпропетровській області. Правоохоронці затримали 37-річного жителя Кам'янського, який з пневматичної зброї стріляв у бік дітей.

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