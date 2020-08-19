У Києві чоловік стріляв у автомобіль поліції

У Солом'янському районі Києва вранці 19 серпня 44-річний чоловік стріляв у автомобіль патрульної поліції.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Києва.

У поліції розповіли, що автомобіль патрульних проїжджав повз зупинку "Смілянська".Чоловік, що стояв на тротуарі, чоловік різко підійшов до дороги і вистрілив у нього. Поліцейські затримали його. У чоловіка при собі був схожий на пістолет предмет і блокнот з підозрілими контактами. Так, серед записів згадуються угруповання "ЛНР" і "ДНР".

"Патрульні викликали затриманому медиків, оскільки його поведінка здавалося дивною, і слідчо-оперативну групу для вилучення предмета і надання правової кваліфікації дій громадянина", — додали в поліції.

Блокнот затриманого стрілка. Фото: Патрульна поліція Києва

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