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19 серпня 2020, середа, 13:29 4
Події 2020-08-19T14:30:02+03:00
Українські Новини
У Києві чоловік стріляв у автомобіль поліції

У Києві чоловік стріляв у автомобіль поліції

Кира Молчанова
Київ, стрілянина, патрульна поліція
Предмети, вилучені у стрілка. Фото: Патрульна поліція Києва
Предмети, вилучені у стрілка. Фото: Патрульна поліція Києва

У Солом'янському районі Києва вранці 19 серпня 44-річний чоловік стріляв у автомобіль патрульної поліції.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Києва.

У поліції розповіли, що автомобіль патрульних проїжджав повз зупинку "Смілянська".Чоловік, що стояв на тротуарі, чоловік різко підійшов до дороги і вистрілив у нього. Поліцейські затримали його. У чоловіка при собі був схожий на пістолет предмет і блокнот з підозрілими контактами. Так, серед записів згадуються угруповання "ЛНР" і "ДНР".

"Патрульні викликали затриманому медиків, оскільки його поведінка здавалося дивною, і слідчо-оперативну групу для вилучення предмета і надання правової кваліфікації дій громадянина", — додали в поліції.

Блокнот затриманого стрілка. Фото: Патрульна поліція КиєваБлокнот затриманого стрілка. Фото: Патрульна поліція Києва

Як повідомляли Українські Новини, в Одесі ввечері 22 червня 56-річний одесит відкрив вогонь з мисливської рушниці по компанії молоді, яка здалася йому надто гучною.

 

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