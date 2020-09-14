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14 вересня 2020, понеділок, 11:36 8
Події 2020-09-14T12:30:02+03:00
Українські Новини
У Дніпропетровській області сталася стрілянина: двоє загиблих

У Дніпропетровській області сталася стрілянина: двоє загиблих

Надежда Комендантова
Нацполіція, перестрілка, Загиблі у стрілянині, Загиблі, Стрільба
Стрільба. Фото: pixabay
Стрільба. Фото: pixabay

В понеділок, 14 вересня, вранці в Нікополі сталася стрілянина, в результаті якої загинули двоє людей.

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на поліцію Дніпропетровської області та прессекретаря поліції Дніпропетровської області Анну Старчевскаую.

"Відбулася стрілянина. Двоє загиблих. Особу нападника поки не встановлена", - пише видання.

У поліції зазначили, що близько 6 ранку невідомий доставив в міську лікарню Нікополя двох чоловіків зі смертельними вогнепальними пораненнями. Особи загиблих встановлено.

Для затримання підозрюваного у вбивстві по Дніпропетровській області ввели поліцейську спецоперацію.

За даним фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 2 п. 1 ст. 115 (умисне вбивство) КК.

Як повідомляли Українські Новини, співробітника спецслужби підозрюють у стрільбі з пістолета для відстрілу гумових куль в 30-річного чоловіка.

Також під час стрілянини в кафе Київської області 3 людини отримали поранення. Потерпілі відмовилися давати пояснення співробітникам поліції.

Крім того, в Києві на Оболоні в одному з ТРЦ сталася стрілянина. В результаті інциденту одна людина була поранена.

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