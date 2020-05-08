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08 травня 2020, пʼятниця, 13:23 5
Світ 2020-05-08T13:27:33+03:00
Українські Новини
Вибори в Білорусі відбудуться 9 серпня. Лукашенко буде балотуватися вже шостий раз

Вибори в Білорусі відбудуться 9 серпня. Лукашенко буде балотуватися вже шостий раз

Елизавета Кесельман
Білорусь, Олександр Лукашенко, вибори президента в Білорусіі
Олександр Лукашенко. Фото: belaruspartisan.org
Олександр Лукашенко. Фото: belaruspartisan.org

У Білорусі, де вже завтра відбудеться парад, присвячений Дню перемоги, заявили про те, що вибори президента відбудуться 9 серпня. Про це передає БелТА.

Зокрема, провести президентські вибори 9 серпня запропонувала перед голосуванням у парламенті голова білоруської ЦВК Лідія Єрмошина.

Голова палати представників Володимир Андрейченко заявив, що депутатів чекає серйозна організаційно-політична робота як в парламенті, так і виборчих округах.

"Щоб вибори глави держави відбулися відкрито, демократично і в суворій відповідності з Конституцією", - заявив він.

У той же час президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що в країні немає підстав для перенесення виборів в цьому році.

"У нас немає підстав їх переносити, немає можливості за конституцією перенести ці вибори. Тому ми проведемо вибори. Це буде точно влітку. Крайній термін — кінець серпня", — передає видання слова Лукашенка.

Згідно із законодавством, чергові президентські вибори в Білорусі мають відбутися не пізніше 30 серпня 2020 року.

Лукашенко, який очолює Білорусь з 1994 року заявив, що має намір балотуватися на черговий термін. Це буде вже шоста президентська виборча кампанія Лукашенка. При цьому він заявив, що народ сам повинен його просити балотуватися.

Як повідомляли Українські Новини, через пандемію коронавіруса Польща прийняла рішення провести вибори поштою.

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