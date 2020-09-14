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14 вересня 2020, понеділок, 21:00 7
Суспільство 2020-09-14T21:15:01+03:00
Українські Новини
Літня спека протримається майже по всій Україні. Прогноз погоди на 15 вересня

Літня спека протримається майже по всій Україні. Прогноз погоди на 15 вересня

Анна Рудык
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Погода. Фото: pixabay.com
Погода. Фото: pixabay.com

За прогнозом погоди на вівторок, 15 вересня, в Києві без опадів, мінлива хмарність, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +25...+7 градусів, вночі +14...+16 градусів.

Про це Гідрометеорологічний центр повідомив Українським Новинам.

На заході України без опадів, мінлива хмарність, вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +9...+16 градусів, удень +22...+29 градусів.

У Карпатах без опадів, температура повітря вночі +9...+14 градусів, удень +17...+22 градуси.

У Моршині без опадів, температура повітря вночі +12...+14 градусів, удень +24...+26 градусів.

У Трускавці без опадів, температура повітря вночі +11...+ 13 градусів, удень +23...+25 градусів.

У Сваляві без опадів, температура повітря вночі +12...+14 градусів, удень +26...+28 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +10...+16 градусів, удень +20...+27 градусів, у Житомирській області +23...+28 градусів.

У центрі України невелика хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +11...+16 градусів, удень +22...+29 градусів.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +10...+16 градусів, удень +21...+27 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +11...+18 градусів, удень +23...+29 градусів.

У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +11...+ 16 градусів, удень +23...+28 градусів.

У Ялті без опадів, температура вночі +14...+16 градусів, удень +26...+28 градусів.

14 вересня на 9:00 температура води в Чорному та Азовському морях становила +20...+22 градуси, у Дніпрі в межах Києва +19 градусів.

Як повідомляли Українські Новини,  з'явився попередній прогноз на всю осінь.

Також в Україні вже 18 вересня прийде похолодання, можливі навіть перші заморозки.

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