У Київській області 19 шкіл перевели на дистанційну освіту

В Київській області 19 закладів загальної середньої освіти в той час, як 133 класи в 56 школах Києва також переведели на дистанційне навчання через коронавірус . , в яких 7 352 учнів, переведені на дистанційну форму навчання через коронавірус

Про це йдеться в повідомленні Київської обласної державної адміністрації, передають Українські Новини.

"Переведено на дистанційну форму навчання 19 установ загальної середньої освіти, в яких 7 352 учнів", - сказано в ньому.

87 окремих класів у 51 школі Київської області також переведені на дистанційне навчання через коронавірус.

Загальна кількість учнів і вчителів, які переведені на дистанційне навчання становить 10 257 осіб.

Станом на понеділок, 14 вересня, в 70 навчальних закладах Київської області виявлені випадки захворювання на коронавірусну хворобу у 123 працівників навчальних закладів і учнів.

Також 11 закладів дошкільної освіти закриті на карантин, зокрема захворіли 20 дорослих і 1 дитина.

Тим часом у неділю, 13 вересня, в Києві на коронавірусну інфекцію захворіли 168 осіб, що менше майже у два рази в порівнянні з попередньою добою, до 17 429, померлих - на 3 до 272.

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