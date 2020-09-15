Атмосферний фронт з дощами і заморозками: в Україну йде різке похолодання

За прогнозом погоди на тиждень , після спеки, вже до кінця цього тижня в Україну прийде холодна дощова осінь, місцями можливі навіть заморозки.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook написала синоптикиня Наталка Діденко.

"Рідкісна картинка - у вівторок у всій Європі дощу знайти буде важко, а точніше, неможливо. Потужний антициклон розкидає свої довгі руки високого атмосферного тиску від Атлантики до України, від Скандинавії до Криту.

Сонця у вівторок буде в надлишку", - повідомила вона.

В Україні у вівторок 15-го вересня скрізь - сухо тепло і сонячно.

Вітер очікується північно-західний, невеликий або помірний.

Температура повітря протягом дня досягне +24 +29 градусів, на Сумщині та в північних районах Чернігівщини +21 +24 градуси.

У Києві завтра - без змін, сухо, ясно, +25 градусів.

Водночас, в середу-четвер очікується пік тепла, +25 +31 градус, однак уже 18, 19 і 20 вересня, в кінці тижня, температура повітря знизиться до +12 +18 градусів, тільки на півдні буде на кілька градусів тепліше.

"Добре це видно на прогностичних картах температури повітря: перша ще червона від спеки, це в четвер в Україні, а вже друга, п'ятнична - явно свіже", - попередила синоптик.

Синоптична карта

За словами Діденко, атмосферний фронт призведе в четвер в Україні дощі, спочатку на західні області, потім пройде по Півночі і трохи по Центру. У східних областях та південній частині країни поки буде майже сухо і пожежонебезпечно.

"Така сухість не комфортна. Дихати не всім легко, вологи не вистачає і людям, і рослинам, і землі. Тому пийте воду, поливайте квіти, уважно стежте за прогнозами погоди і особливо будьте уважні в другій половині тижня - суттєва зміна погоди може качнути голову і судини", - повідомила синоптик.

Як повідомляли Українські Новини, в жовтні в Україні синоптики прогнозують бабине літо, але будуть і періоди різких похолодань до заморозків на грунті.

Також раніше синоптики обіцяли неприродно спекотний вересень.

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