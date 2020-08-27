У Харківській області знайшли підпільний цех, що виробляє тести на коронавірус

Податкова міліція виявила підпільний цех з виробництва тестів на захворювання на коронавірусну інфекцію (COVID-19).

Про це йдеться в повідомленні Державної фіскальної служби, передають Українськi Новини.

Співробітниками податкової міліції в Харківській області виявлено факт незаконного виробництва наборів для відбору і транспортування біологічного матеріалу для тестування на наявність коронавірусу.

"Під час досудового розслідування встановлено, що групою харків'ян з метою особистої наживи у 2020 році налагоджено підпільне виробництво наборів для відбору біологічного матеріалу для тестування на наявність COVID - 19, які надалі через підставних фізосіб-підприємців поставлялися в медичні установи ", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ця група осіб з метою приховування злочинної діяльності та введення покупців в оману в супровідних документах на продукцію вказували інші місця її виготовлення.

Згідно з попереднім висновком спеціаліста Державної служби з лікарських засобів і контролю за наркотиками виробництво наборів було налагоджено з грубим порушенням правил і норм їх виготовлення.

На підставі постанови суду було проведено обшук за місцем незаконного виготовлення та зберігання продукції, в результаті чого виявлено та вилучено 200 тис. одиниць готових наборів для тестування, а також сировину для виробництва 400 тис. коштів для тестування на суму близько 12 млн гривень.

На цю мить слідство триває, а також вживаються заходи, спрямовані на встановлення осіб, причетних до організації незаконного бізнесу.

Як повідомляли Українськi Новини, кількість проведених за добу тестів на коронавірус збільшилася на третину.

Тим часом захворюваність на коронавірус зростає другий день поспіль.

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