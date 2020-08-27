підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
27 серпня 2020, четвер, 17:40 9
Силові структури 2020-08-27T19:30:03+03:00
Українські Новини
У Харківській області знайшли підпільний цех, що виробляє тести на коронавірус

У Харківській області знайшли підпільний цех, що виробляє тести на коронавірус

Ольга Фандорина
Харків, тести на коронавірус, ПЛР-тести
Тест. Фото. Pixabay
Тест. Фото. Pixabay

Податкова міліція виявила підпільний цех з виробництва тестів на захворювання на коронавірусну інфекцію (COVID-19).

Про це йдеться в повідомленні Державної фіскальної служби, передають Українськi Новини.

Співробітниками податкової міліції в Харківській області виявлено факт незаконного виробництва наборів для відбору і транспортування біологічного матеріалу для тестування на наявність коронавірусу.

"Під час досудового розслідування встановлено, що групою харків'ян з метою особистої наживи у 2020 році налагоджено підпільне виробництво наборів для відбору біологічного матеріалу для тестування на наявність COVID - 19, які надалі через підставних фізосіб-підприємців поставлялися в медичні установи ", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ця група осіб з метою приховування злочинної діяльності та введення покупців в оману в супровідних документах на продукцію вказували інші місця її виготовлення.

Згідно з попереднім висновком спеціаліста Державної служби з лікарських засобів і контролю за наркотиками виробництво наборів було налагоджено з грубим порушенням правил і норм їх виготовлення. 

На підставі постанови суду було проведено обшук за місцем незаконного виготовлення та зберігання продукції, в результаті чого виявлено та вилучено 200 тис. одиниць готових наборів для тестування, а також сировину для виробництва 400 тис. коштів для тестування на суму близько 12 млн гривень.

На цю мить слідство триває, а також вживаються заходи, спрямовані на встановлення осіб, причетних до організації незаконного бізнесу.

Як повідомляли Українськi Новини, кількість проведених за добу тестів на коронавірус збільшилася на третину.

Тим часом захворюваність на коронавірус зростає другий день поспіль.

Більше новин про: Харків тести на коронавірус ПЛР-тести

Захворюваність на коронавірус зростає другий день поспіль
Загальний держборг у липні збільшився на 0,4% до $85,1 млрд
Новини
Завдання з покращення якості електропостачання не будуть виконані з прийнятими НКРЕКП параметрами RAB-регулювання, – Сергій Чех 19:00
Найбільший прапор не пошкоджений. Фото: Facebook Віталій Кличко
Не впав, а перевіряли. Кличко розповів, що трапилося з найбільшим прапором 18:43
В Україні відновили зони карантину: "червону зону" розширили 18:35
Через аварію центр Києва залишився без світла. Знеструмлено фонтани та "Глобус" 18:26
"Київському терористу" призначили психологічну експертизу 18:03
більше новин
ДК "Нафтогаз України" підняв ціну на газ для населення, — ЗМІ 10:28
Перемовини з кредиторами мають відбуватися з позиції національних інтересів, - депутатська група "За майбутнє" 10:51
Команда "УДАРу" готова взяти на себе відповідальність за владу на місцях, — Палатний 17:47
Ніхто не хоче відповідати за держрейдерство стосовно АТ "Мотор Січ" - експерти про суд щодо арешту акцій підприємства 21:02
Суд визнав незаконною ліквідацію банку "Преміум", — ЗМІ 17:15
більше новин
Виші сьогодні опублікують списки тих, хто вступив на бюджет. До якого числа і як подавати оригінали документів 09:10
В Україні продовжили карантин до листопада. Які обмеження будуть діяти 14:42
Работа. Фото: pixabay
Контроль за неофіційним працевлаштування з 1 вересня посилюється: якими будуть штрафи 06:30
Вступна кампанія-2020: МОН опублікувало список найпопулярніших спеціальностей і ВНЗ 12:13
Зростання цін прискориться. Експерти прогнозують різке подорожчання палива 09:00
більше новин
Виші сьогодні опублікують списки тих, хто вступив на бюджет. До якого числа і як подавати оригінали документів
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok