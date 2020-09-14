У серпні житло на столичній первинці подорожчало на 2,2%

У серпні в порівнянні з липнем середні ціни на житло на первинному ринку нерухомості Києва зросли на 2,2%, або на 643 гривні до 29 934 гривень / кв. м.

Про це йдеться в повідомленні інформаційно-аналітичного порталу "Столична нерухомість", передають Українськi Новини.

У порівнянні з серпнем 2019 року вартість квартир на первинному ринку збільшилася на 13,8%, з початку поточного року - на 7,2%.

Згідно з повідомленням, на житло економкласу в серпні в порівнянні з липнем середня ціна виросла на 2,4% до 21 818 гривень / кв. м, комфорт-класу - знизилася на 0,9% до 25 845 гривень / кв. м.

У бізнес-класі ціна знизилася на 0,3% до 42 239 гривень / кв. м, в преміумкласі - на 1,6% до 79 438 гривні / кв. м.

Також повідомляється, що більша кількість житлових комплексів пропонувалося в Голосіївському і Печерському районах - 15%, в Шевченківському - 14%, в Солом'янському - 12%, в Дарницькому районі - 11%.

Менша кількість новобудов пропонувалася в Подільському, Святошинському та Дніпровському районах - по 7%, в Деснянському та Оболонському районах - 6%.

Як повідомляли Українськi Новини, в Україні знижується кількість житла, введеного в експлуатацію.

Також очікується підвищення цін на нерухомість.

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