підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
14 вересня 2020, понеділок, 12:21 10
Нерухомість 2020-09-14T14:00:03+03:00
Українські Новини
У серпні житло на столичній первинці подорожчало на 2,2%

У серпні житло на столичній первинці подорожчало на 2,2%

Оксана Соболь
Доступне житло, ціни на житло, ціни на житло в Києві
Багатоквартирний будинок. Фото: infinica.ru
Багатоквартирний будинок. Фото: infinica.ru

У серпні в порівнянні з липнем середні ціни на житло на первинному ринку нерухомості Києва зросли на 2,2%, або на 643 гривні до 29 934 гривень / кв. м.

Про це йдеться в повідомленні інформаційно-аналітичного порталу "Столична нерухомість", передають Українськi Новини.

У порівнянні з серпнем 2019 року вартість квартир на первинному ринку збільшилася на 13,8%, з початку поточного року - на 7,2%.

Згідно з повідомленням, на житло економкласу в серпні в порівнянні з липнем середня ціна виросла на 2,4% до 21 818 гривень / кв. м, комфорт-класу - знизилася на 0,9% до 25 845 гривень / кв. м.

У бізнес-класі ціна знизилася на 0,3% до 42 239 гривень / кв. м, в преміумкласі - на 1,6% до 79 438 гривні / кв. м.

Також повідомляється, що більша кількість житлових комплексів пропонувалося в Голосіївському і Печерському районах - 15%, в Шевченківському - 14%, в Солом'янському - 12%, в Дарницькому районі - 11%.

Менша кількість новобудов пропонувалася в Подільському, Святошинському та Дніпровському районах - по 7%, в Деснянському та Оболонському районах - 6%.

Як повідомляли Українськi Новини, в Україні знижується кількість житла, введеного в експлуатацію.

Також очікується підвищення цін на нерухомість.

Більше новин про: Доступне житло ціни на житло ціни на житло в Києві

Кабмін затвердив проєкт держбюджету-2021, – представник Кабміну в Раді Мокан
S&P прогнозує падіння ВВП України на 6% в 2020 і курс гривні в кінці року 29 UAH/USD
Новини
За півроку карантину уряд ніяк не підтримав бізнес, – Льовочкін 14:33
Понад 43 тисячі клієнтів ТОВ "Чернігівгаз Збут" можуть не отримати субсидію на прийдешню зиму 14:30
У Київській області зросла захворюваність на коронавірус. Померла літня мешканка Обухова 13:46
Кабмін пропонує Раді прийняти держбюджет-2021 з дефіцитом в 270 млрд гривень 13:43
У Києві понад півсотні шкіл перевели на "дистанційку" 133 класи 13:40
більше новин
Сергей Притула. Фото: facebook.com/sеrhiyprytula
"Я тут живу": кандидата в мери Києва Сергія Притулу спіймали на брехні, — ЗМІ 16:01
У Київській області зросла захворюваність на коронавірус. Померла літня мешканка Обухова 13:46
В умовах карантину мобільні оператори змушені піти на перегляд тарифів, - ЗМІ 13:03
У 2019 Україна втратила 4,7 мільярда гривень через контрабанду сигарет, в 2020 збиток продовжує зростати, - ЗМІ 10:29
Створення єдиного тютюнового оператора поповнить бюджет України на 15 млрд грн, - Сазонов 12:15
більше новин
Кабмін затвердив проєкт держбюджету-2021, – представник Кабміну в Раді Мокан 10:29
На Донбасі бойовики знову порушили перемир'я. Зафіксовано два обстріли за добу 08:30
S&P прогнозує падіння ВВП України на 6% в 2020 і курс гривні в кінці року 29 UAH/USD 10:00
Гривня почала фінансовий тиждень з падіння до 27,9 UAH/USD 05:05
В Україні набуло чинності нове карантинне зонування: які обмеження чекають на українців 08:24
більше новин
Захворюваність на коронавірус в Україні падає третій день поспіль
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok