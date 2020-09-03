підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
ONLINE
3.09.20 10:00 Пресс-конференция: "Проблемы в украинской киноиндустрии"

  • Новини
  • Економіка
  • Експерти очікують значного підвищення цін на нерухомість, - Володимир Зубик
03 вересня 2020, четвер, 08:45 366
Економіка 2020-09-03T09:36:11+03:00
Українські Новини
Експерти очікують значного підвищення цін на нерухомість, - Володимир Зубик

Експерти очікують значного підвищення цін на нерухомість, - Володимир Зубик

Тетяна Зотова
Зубик, Будівництво, Бізнес, Економіка, Інтергал-Буд
Володимир Зубик. Фото: Інтеграл-Буд
Володимир Зубик. Фото: Інтеграл-Буд

Після тривалої паузи ринок будівництва оживає. Попит інвесторів повертається на попередній рівень, а згодом очікується й його зростання як в Україні, так і за її межами.  Про це в інтерв’ю сайту thepage.ua розповів президент Асоціації підприємств-будівельників "Інтеграл-Буд" Володимир Зубик.

"Після пом'якшення карантину продажі в економ-сегменті фактично повністю поновилися. Незважаючи на складну економічну ситуацію, люди заробляють. І сьогодні вони, як і раніше, готові купувати квартири. Загалом експерти очікують значного підвищення цін на нерухомість в Європі.  А відтак відбудеться сплеск інтересу до купівлі і в Україні, адже всі сьогодні перебувають у пошуках надійного сховища для заощаджень", - розповідає Володимир Зубик.

За 17 років існування "Інтергал-Буд" вдало пережив вже третій спад на ринку будівництва. Два перші були пов'язані із фінансовими кризами 2008-2009 та 2014 років.  Володимир Зубик згадує, що тоді в обох випадках компанія гідно вийшла з ситуації завдяки щирим стосункам з інвесторами:

"У 2008 - 2009 роках компанія нехай і зі збитками, виконала усі свої зобов’язання. З того часу це наш принцип: якщо у будинку продана хоча б одна квартира - він буде добудований і зданий. Схоже відбулося і у 2014 році, коли дуже сильно впала ціна продажів. Але ми встояли. Великою мірою завдяки тому, що вже склалося лояльне коло інвесторів, які нам довіряють".

З того часу коло інвесторів "Інтергал-Буду" лише зростало. Адже за рівнем привабливості пропозицій, аналогів на ринку у компанії, по суті, немає.

"Наш основний продукт - це "економ-комфорт". Це дуже добротне житло, що за багатьма параметрами не поступається бізнес-класу, але за ціною економа. Ще інвесторів приваблює те, що ми, на відміну від колег, пропонуємо квартири з ремонтом. Також коли ми продаємо житло, то безоплатно передаємо красиві, затишні місця загального користування - під’їзди і облагороджену придомову територію, яка є мовби продовженням квартири", - розповідає Володимир Зубик.  

Наразі "Інтергал-Буд" є лідером серед забудовників України за кількістю зданих квадратних метрів і динамікою будівництва. Володимир Зубик запевняє, що його компанія й надалі залишатиметься острівцем стабільності. 

"Починаючи нові проєкти, ми ретельно прораховуємо усі ризики. Адже дозвільна система у країні потребує перезавантаження, зараз вона гальмує реалізацію нових проєктів. Тому наша стратегія - продуманість та обережність. Покупець хоче отримувати якість і гарантії. Ми даємо йому і те, й інше".

Більше новин про: Зубик Будівництво Бізнес Економіка Інтергал-Буд

Нардеп-регіонал Зубик: "Клюєв так само причетний д...
Заборона будувати доступне житло в передмістях не ...
Ювелірні магазини мережі B2B jewelry продовжують п...
Успіх концесії Херсонського порту і позиція Презид...
В Україні новий "коронавірусний" антирекорд: за добу померли 54 людини
Зміни до Виборчого та Кримінального кодексів. Чим займеться Рада в четвер
Новини
МОЗ за керівництва Степанова значно більш готове до епідемії, ніж це було навесні, - експерт 09:38
В Україні новий "коронавірусний" антирекорд: за добу померли 54 людини 09:20 Інфографіка
Зміни до Виборчого та Кримінального кодексів. Чим займеться Рада в четвер 09:13
Увечері біля офісу "Свободи" сталися сутички: троє поліцейських постраждали 08:54
Експерти очікують значного підвищення цін на нерухомість, - Володимир Зубик 08:45
більше новин
ДБР знайшло кримінал на Вавриша, — ЗМІ 10:15
Петиція про звільнення Артема Ситника набрала вже більше п’яти тисяч голосів 10:25
Комісія Мін'юсту підтвердила дотримання процедур в експертизах у справі Шеремета, - МВС 10:39
Світлана Дьоміна: у спільноти арбітражних керуючих великі проблеми 18:18 Думка
Національна музична премія "Українська пісня року" - спільний проєкт Михайла Поплавського та Олега Винника відбудеться 28 листопада 09:28
більше новин
Національна музична премія "Українська пісня року" - спільний проєкт Михайла Поплавського та Олега Винника відбудеться 28 листопада 09:28
4.09.20 12:00 Прес-конференція: "Презентація програмного продукту - калькулятор моделювання результатів місцевих виборів 2020 року" 16:01
Світлана Дьоміна: у спільноти арбітражних керуючих великі проблеми 18:18 Думка
НБУ відзвітував про фінрезультати за 1-е півріччя 11:02
3.09.20 10:00 Прес-конференція: "Проблеми в українській кіноіндустрії" 16:39
більше новин
Україна на карантині 176 днів: які обмеження діють
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok