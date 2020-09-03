Експерти очікують значного підвищення цін на нерухомість, - Володимир Зубик

Після тривалої паузи ринок будівництва оживає. Попит інвесторів повертається на попередній рівень, а згодом очікується й його зростання як в Україні, так і за її межами. Про це в інтерв’ю сайту thepage.ua розповів президент Асоціації підприємств-будівельників "Інтеграл-Буд" Володимир Зубик.

"Після пом'якшення карантину продажі в економ-сегменті фактично повністю поновилися. Незважаючи на складну економічну ситуацію, люди заробляють. І сьогодні вони, як і раніше, готові купувати квартири. Загалом експерти очікують значного підвищення цін на нерухомість в Європі. А відтак відбудеться сплеск інтересу до купівлі і в Україні, адже всі сьогодні перебувають у пошуках надійного сховища для заощаджень", - розповідає Володимир Зубик.

За 17 років існування "Інтергал-Буд" вдало пережив вже третій спад на ринку будівництва. Два перші були пов'язані із фінансовими кризами 2008-2009 та 2014 років. Володимир Зубик згадує, що тоді в обох випадках компанія гідно вийшла з ситуації завдяки щирим стосункам з інвесторами:

"У 2008 - 2009 роках компанія нехай і зі збитками, виконала усі свої зобов’язання. З того часу це наш принцип: якщо у будинку продана хоча б одна квартира - він буде добудований і зданий. Схоже відбулося і у 2014 році, коли дуже сильно впала ціна продажів. Але ми встояли. Великою мірою завдяки тому, що вже склалося лояльне коло інвесторів, які нам довіряють".

З того часу коло інвесторів "Інтергал-Буду" лише зростало. Адже за рівнем привабливості пропозицій, аналогів на ринку у компанії, по суті, немає.

"Наш основний продукт - це "економ-комфорт". Це дуже добротне житло, що за багатьма параметрами не поступається бізнес-класу, але за ціною економа. Ще інвесторів приваблює те, що ми, на відміну від колег, пропонуємо квартири з ремонтом. Також коли ми продаємо житло, то безоплатно передаємо красиві, затишні місця загального користування - під’їзди і облагороджену придомову територію, яка є мовби продовженням квартири", - розповідає Володимир Зубик.

Наразі "Інтергал-Буд" є лідером серед забудовників України за кількістю зданих квадратних метрів і динамікою будівництва. Володимир Зубик запевняє, що його компанія й надалі залишатиметься острівцем стабільності.

"Починаючи нові проєкти, ми ретельно прораховуємо усі ризики. Адже дозвільна система у країні потребує перезавантаження, зараз вона гальмує реалізацію нових проєктів. Тому наша стратегія - продуманість та обережність. Покупець хоче отримувати якість і гарантії. Ми даємо йому і те, й інше".

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