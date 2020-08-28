Кількість введеного в експлуатацію житла в 2020 впала майже на чверть

У січні-червні 2020 року порівняно з аналогічним періодом 2019 року введення в експлуатацію житла знизилося на 24,6% до 3,704 млн кв. м в той час, як у липні середні ціни на житло на вторинному ринку нерухомості Києва підвищилися на 2,4%, або на 904 гривні до 39 141 гривні/кв. м порівняно з цінами на житло в червні.

Про це йдеться в повідомленні Державної служби статистики, передають Українські Новини.

При цьому площа прийнятих в експлуатацію індивідуальних будинків становила 1,897 млн ​​кв. м (51,2% від загальної площі), багатоквартирних будинків - 1,804 млн кв. м (48,7%), гуртожитків - 3,4 тис. кв. м (0,1%).

Всього було введено 43 тис. квартир, середня площа однієї квартири становила 86,1 кв. м.

Лідерами за обсягом введеного в експлуатацію житла в 1-м півріччі стали Київська (695,6 тис. кв. м), Львівська (433,5 тис. кв. м) і Одеська (329,5 тис. кв. м) області.

У Києві було введено в експлуатацію 254,1 тис. кв. м житла.

В 2019 році порівняно з 2018 роком введення в експлуатацію житла збільшилося на 26,9% до 11,029 млн кв. м.

Як повідомляли Українськi Новини, Київ має намір профінансувати до 50% вартості житла для пільгових категорій.

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