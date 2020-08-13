Квартири в новобудовах Києва за липень подорожчали на 3,2%

У липні середні ціни на житло на первинному ринку нерухомості Києва зросли на 3,2%, або на 919 гривень до 29 291 гривні/кв. порівняно з червнем .

Про це сказано в повідомленні інформаційно-аналітичного порталу "Столична нерухомість", передають Українські Новини.

Порівняно з липнем 2019 року вартість квартир на первинному ринку збільшилася на 12,7%, з початку поточного року — на 4,9%.

Згідно з повідомленням, на житло економ-класу в липні порівняно з червнем середня ціна зросла на 5,1% до 21 304 гривень/кв. м, комфорт-класу — на 0,3% до 26 073 гривень/кв. м.

У бізнес-класі ціна зросла на 1,3% до 42 373 гривень/кв. м, в преміум-класі — на 1,7% до 70 571 гривні/кв. м.

Також повідомляється, що більша кількість житлових комплексів пропонувалося в Голосіївському районі — 16%, в Шевченківському та Печерському районах — по 14%, в Дарницькому — 12%, в Солом'янському районі — 11%.

Менша кількість новобудов пропонувалося в Подільському районі — 8%, у Святошинському і Дніпровському районах — по 7%, в Деснянському — 6% і в Оболонському районі — 5%.

У липні були припинені продажі квартир в 11 житлових комплексах, почато продажі в 1 об'єкті.

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