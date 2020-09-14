Жителі закарпатського Чопа вийшли протестувати через "червону" зону карантину

Після того, як Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій оновила зони карантину, біля Чопської міської ради зібралося близько 100 осіб, які протестують проти віднесення міста до "червоної" зони. Про це йдеться в сюжеті телеканалу "112 Україна".

"Закривають садки, школи переводять на дистанційне навчання, зупиняють громадський транспорт. Люди проти цього. Вони стоять із спеціальними плакатами. Мер поки не вийшов до городян", - розповіла журналіст.

За словами протестувальників, їх не влаштовує "червона" зона, оскільки місто виявляється заблокованим для всіх верств населення.

"Ми не хочемо, щоб блокували місто. Треба, щоб діти ходили в школу, щоб підприємців залишили в спокої і запустили міський транспорт. Це не військовий стан, щоб окупувати місто" , - сказав один з учасників протесту.

Місцева жителька на акції протесту зазначила, що в місті немає інфекційної лікарні, але є хворі, які лікуються вдома і перебувають на самоізоляції.

Як повідомляли Українські Новини, в Київській області заборонили проводити концерти, а також роботу розважальних закладів через посилення карантину.

Крім того, в "Укрзалізниці" назвали залізничні станції, на яких тимчасово припиняється продаж квитків і посадка на пасажирські поїзди.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини