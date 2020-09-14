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14 вересня 2020, понеділок, 11:51 6
Суспільство 2020-09-14T12:27:10+03:00
Українські Новини
Жителі закарпатського Чопа вийшли протестувати через "червону" зону карантину

Жителі закарпатського Чопа вийшли протестувати через "червону" зону карантину

Ольга Фандорина
Чоп, Акція протесту, карнтин, червона зона

Після того, як Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій оновила зони карантину, біля Чопської міської ради зібралося близько 100 осіб, які протестують проти віднесення міста до "червоної" зони. Про це йдеться в сюжеті телеканалу "112 Україна".

"Закривають садки, школи переводять на дистанційне навчання, зупиняють громадський транспорт. Люди проти цього. Вони стоять із спеціальними плакатами. Мер поки не вийшов до городян", - розповіла журналіст.

За словами протестувальників, їх не влаштовує "червона" зона, оскільки місто виявляється заблокованим для всіх верств населення.

"Ми не хочемо, щоб блокували місто. Треба, щоб діти ходили в школу, щоб підприємців залишили в спокої і запустили міський транспорт. Це не військовий стан, щоб окупувати місто" , - сказав один з учасників протесту.

Місцева жителька на акції протесту зазначила, що в місті немає інфекційної лікарні, але є хворі, які лікуються вдома і перебувають на самоізоляції.

Як повідомляли Українські Новини, в Київській області  заборонили проводити концерти, а також роботу розважальних закладів через посилення карантину.

Крім того, в "Укрзалізниці" назвали залізничні станції,  на яких тимчасово припиняється продаж квитків і посадка на пасажирські поїзди.

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