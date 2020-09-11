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11 вересня 2020, пʼятниця, 18:41 6
Транспорт 2020-09-11T20:00:03+03:00
Українські Новини
"Укрзалізниця" припинить продаж квитків на шести станціях з 14 вересня через ситуацію з коронавірусом

"Укрзалізниця" припинить продаж квитків на шести станціях з 14 вересня через ситуацію з коронавірусом

Константин Долгий
Укрзалізниця, Потяги, білети на поїзд, червона зона
"Укрзалізниця". Фото: Facebook / Укрзализниця

В "Укрзалізниця" назвали залізничні станції, на яких тимчасово припиняється продаж квитків на пасажирські поїзди у той час як Кабінет міністрів поновив розміщення карантинних зон на території України.

Про це сьогодні, 11 вересня, йдеться в повідомленні пресслужби "Укрзалізниці", передають Українські Новини.

З 00:00 в понеділок, 14 вересня, продаж квитків буде припинено на залізничних станціях Ніжин, Носівка, Волочиськ, Чоп, Ларга і  Славута-1  на наступні поїзди:

  • № 81/82 Київ - Ужгород;
  • № 136/135 Снятин - Одеса - Чернівці;
  • № 122/121 Миколаїв - Рівне;
  • № 88/87 Ковель — Новоалексеевка;
  • № 108/107 Одеса - Ужгород;
  • № 110/109 Львів -Херсон;
  • № 779/780 Суми - Київ, Вінниця;
  • № 786/785 Київ - Шостка;
  • № 774/773 Київ - Шостка;
  • № 45/46 Ужгород - Лисичанськ;
  • № 98/97 Ковель - Київ;
  • № 43/44 Галич - Київ - Івано-Франківськ;
  • № 601/602 Львів - Тячів;
  • № 117/118 Київ - Чернівці.

В "Укрзалізниці" зазначили, що ці поїзди прямуватимуть через зазначені вище залізничні станції, однак без посадки пасажирів. Висадка здійснюватиметься в звичайному режимі.

Відповідне рішення було прийнято Державною комісією з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій України у відповідь на погіршення епідеміологічної обстановки і розміщення в деяких регіонах України "червоної" карантинної зони.

Згідно з даними МОЗ, за минулу добу в Україні було підтверджено 3 144 нових випадки зараження, що є новим антирекордом за останній час.

Як раніше повідомляли Україснькі Новини, в "Укрзалізниці" мають намір розробити інтерактивну карту , на якій можна буде відстежувати рух поїздів в реальному часі.

Крім того, "Укрзалізниця" планувала запустити новий залізничний маршрут "Харків - Трускавець" .

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