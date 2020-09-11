"Укрзалізниця" припинить продаж квитків на шести станціях з 14 вересня через ситуацію з коронавірусом

В "Укрзалізниця" назвали залізничні станції, на яких тимчасово припиняється продаж квитків на пасажирські поїзди у той час як Кабінет міністрів поновив розміщення карантинних зон на території України. Про це сьогодні, 11 вересня, йдеться в повідомленні пресслужби "Укрзалізниці", передають Українські Новини. З 00:00 в понеділок, 14 вересня, продаж квитків буде припинено на залізничних станціях Ніжин, Носівка, Волочиськ, Чоп, Ларга і Славута-1 на наступні поїзди: № 81\/82 Київ - Ужгород; № 136\/135 Снятин - Одеса - Чернівці; № 122\/121 Миколаїв - Рівне; № 88\/87 Ковель — Новоалексеевка; № 108\/107 Одеса - Ужгород; № 110\/109 Львів -Херсон; № 779\/780 Суми - Київ, Вінниця; № 786\/785 Київ - Шостка; № 774\/773 Київ - Шостка; № 45\/46 Ужгород - Лисичанськ; № 98\/97 Ковель - Київ; № 43\/44 Галич - Київ - Івано-Франківськ; № 601\/602 Львів - Тячів; № 117\/118 Київ - Чернівці. В "Укрзалізниці" зазначили, що ці поїзди прямуватимуть через зазначені вище залізничні станції, однак без посадки пасажирів. Висадка здійснюватиметься в звичайному режимі. Відповідне рішення було прийнято Державною комісією з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій України у відповідь на погіршення епідеміологічної обстановки і розміщення в деяких регіонах України "червоної" карантинної зони. Згідно з даними МОЗ, за минулу добу в Україні було підтверджено 3 144 нових випадки зараження, що є новим антирекордом за останній час. Як раніше повідомляли Україснькі Новини, в "Укрзалізниці" мають намір розробити інтерактивну карту , на якій можна буде відстежувати рух поїздів в реальному часі. Крім того, "Укрзалізниця" планувала запустити новий залізничний маршрут "Харків - Трускавець" .