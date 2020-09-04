Під Харковом п'яний співробітник СБУ влаштував стрілянину в кафе: поранено чоловіка

У той час, як в ході зіткнень біля офісу "Свободи" постраждали троє поліцейських, співробітника спецслужби підозрюють у стрільбі з пістолета для відстрілу гумових куль в 30-річного чоловіка. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передають Українські Новини. Попередньо встановлено, що нетверезий старший консультант-експерт СБУ вранці 2 вересня, перебуваючи в розважальному закладі, кілька разів вистрілив з пістолета "ПМ-Т". В результаті інциденту 30-річний чоловік отримав поранення. Стрілянина в кафе під Харковом. Фото: ГБР Персонал закладу викликав поліцію, яка передала справу ГБР. У приміщенні розважального закладу правоохоронці вилучили пістолет "ПМ-Т", два магазини, 13 патронів з гумовою кулею і три гільзи від патрона. Правоохоронці почали розслідування за фактом хуліганства із застосуванням вогнепальної зброї. Винуватцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 7 років. Стрілянина в кафе під Харковом. Фото: ГБР Як повідомляли Українські Новини, раніше в перестрілці в кафе під Києвом були поранені три людини.