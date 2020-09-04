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  • Під Харковом п'яний співробітник СБУ влаштував стрілянину в кафе: поранено чоловіка
04 вересня 2020, пʼятниця, 10:06 6
Події 2020-09-04T12:15:03+03:00
Українські Новини
Під Харковом п'яний співробітник СБУ влаштував стрілянину в кафе: поранено чоловіка

Під Харковом п'яний співробітник СБУ влаштував стрілянину в кафе: поранено чоловіка

Надежда Комендантова
СБУ, Спецслужба, стрілянина, Поранення
Стрілянина під Харковом. Фото: ДБР
Стрілянина під Харковом. Фото: ДБР

У той час, як в ході зіткнень біля офісу "Свободи" постраждали троє поліцейських, співробітника спецслужби підозрюють у стрільбі з пістолета для відстрілу гумових куль в 30-річного чоловіка.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передають Українські Новини.

Попередньо встановлено, що нетверезий старший консультант-експерт СБУ вранці 2 вересня, перебуваючи в розважальному закладі, кілька разів вистрілив з пістолета "ПМ-Т". В результаті інциденту 30-річний чоловік отримав поранення.

Стрілянина в кафе під Харковом. Фото: ГБРСтрілянина в кафе під Харковом. Фото: ГБР

Персонал закладу викликав поліцію, яка передала справу ГБР. У приміщенні розважального закладу правоохоронці вилучили пістолет "ПМ-Т", два магазини, 13 патронів з гумовою кулею і три гільзи від патрона.

Правоохоронці почали розслідування за фактом хуліганства із застосуванням вогнепальної зброї. Винуватцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 7 років.

Стрілянина в кафе під Харковом. Фото: ГБРСтрілянина в кафе під Харковом. Фото: ГБР

Як повідомляли Українські Новини, раніше в перестрілці в кафе під Києвом були поранені три людини.

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