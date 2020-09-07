Ізраїль вводить комендантську годину в "червоних" містах

Тоді як масової вакцинації від коронавірусу ВООЗ не очікує до середини 2021 року , влада Ізраїлю прийняли рішення ввести комендантську годину в містах, де спостерігається найбільший приріст заражених.

Про це пише The Jerusalem Post, передають Українські Новини.

За минулий день в Ізраїлі підтвердили понад тисячу нових випадків зараження коронавірусом. На тлі цього уряд розширив список "червоних" міст і схвалив введення обмежень.

Обмеження починають діяти сьогодні, 7 вересня. Всім підприємствам і закладам, крім продуктових магазинів, аптек і лікарень, наказано припиняти свою роботу о 19:00 за місцевим часом. Крім того, жителям "червоних" міст заборонено відходити на більш ніж 500 метрів від своїх будинків з 19:00 до 05:00.

Також обмеження стосуються сфери освіти. Робота всіх навчальних закладів буде тимчасово припинена. Виняток становитимуть дошкільні установи і заклади спеціальної освіти, де дозволять збори для не більше ніж 10 осіб в приміщенні і 20 на відкритому повітрі.

Зазначається, що компетентний орган в уряді Ізраїлю опинився під сильним тиском деяких релігійних партій, тому було прийнято рішення ввести тільки нічну комендантську годину в "червоних" містах.

Відомо, що з початку пандемії в Ізраїлі виявлено майже 132 тис. підтверджених випадків COVID-19. На сьогодні понад 100 тис. людей змогли подолати захворювання, ще 1 022 хворих померли.

Всього з моменту поширення коронавірусу в світі було підтверджено 27,3 млн випадків зараження. 19,3 млн осіб вилікувалися, ще 893 тис. - померли

Лідерами за загальною кількістю хворих залишаються США (6,4 млн осіб), Індія (4,2 млн осіб), Бразилія (4,1 млн осбі) і Росія (1,03 млн осіб).

Як повідомляли Українські Новини, влада Чехії заявила про новий антирекорд за кількістю нових випадків зараження COVID-19 за добу.

Крім того, МОЗ України оновив перелік країн "червоної" і "зеленої" зони.

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