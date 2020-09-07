підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
07 вересня 2020, понеділок, 13:37 6
Азія 2020-09-07T15:00:03+03:00
Українські Новини
Ізраїль вводить комендантську годину в "червоних" містах

Ізраїль вводить комендантську годину в "червоних" містах

Константин Долгий
Ізраїль, Коронавірус в Ізраїлі, Комендантська година, Посилення карантину
Коронавірус в Ізраїлі.Фото:towave.ru
Коронавірус в Ізраїлі.Фото:towave.ru

Тоді як масової вакцинації від коронавірусу ВООЗ не очікує до середини 2021 року, влада Ізраїлю прийняли рішення ввести комендантську годину в містах, де спостерігається найбільший приріст заражених.

Про це пише The Jerusalem Post, передають Українські Новини.

За минулий день в Ізраїлі підтвердили понад тисячу нових випадків зараження коронавірусом. На тлі цього уряд розширив список "червоних" міст і схвалив введення обмежень.

Обмеження починають діяти сьогодні, 7 вересня. Всім підприємствам і закладам, крім продуктових магазинів, аптек і лікарень, наказано припиняти свою роботу о 19:00 за місцевим часом. Крім того, жителям "червоних" міст заборонено відходити на більш ніж 500 метрів від своїх будинків з 19:00 до 05:00.

Також обмеження стосуються сфери освіти. Робота всіх навчальних закладів буде тимчасово припинена. Виняток становитимуть дошкільні установи і заклади спеціальної освіти, де дозволять збори для не більше ніж 10 осіб в приміщенні і 20 на відкритому повітрі.

Зазначається, що компетентний орган в уряді Ізраїлю опинився під сильним тиском деяких релігійних партій, тому було прийнято рішення ввести тільки нічну комендантську годину в "червоних" містах.

Відомо, що з початку пандемії в Ізраїлі виявлено майже 132 тис. підтверджених випадків COVID-19. На сьогодні понад 100 тис. людей змогли подолати захворювання, ще 1 022 хворих померли.

Всього з моменту поширення коронавірусу в світі було підтверджено 27,3 млн випадків зараження. 19,3 млн осіб вилікувалися, ще 893 тис. - померли

Лідерами за загальною кількістю хворих залишаються США (6,4 млн осіб), Індія (4,2 млн осіб), Бразилія (4,1 млн осбі) і Росія (1,03 млн осіб).

Як повідомляли Українські Новини, влада Чехії заявила про новий антирекорд за кількістю нових випадків зараження COVID-19 за добу.

Крім того, МОЗ України оновив перелік країн "червоної" і "зеленої" зони.

Більше новин про: Ізраїль Коронавірус в Ізраїлі Комендантська година Посилення карантину

Ізраїль може повернути жорсткий карантин протягом ...
В Україні 175-й день карантину: які обмеження діют...
Україна і Ізраїль просять хасидів утриматися від п...
У Туреччині, де почали приймати туристів, знову вв...
Разумков готовий розпустити Раду за вказівкою Зеленського
Київ і Львівщина лідирують за новими випадками COVID-19: за добу в Україні 2174 нових хворих
Новини
Разумков назвав Авакова ефективним і безальтернативним міністром 14:44
"ДНР" перенесла початок обстрілу українських позицій у районі Шумів на Донбасі на 9 вересня 14:27
У МОЗ розповіли, які вакцини від інфекційних захворювань є в Україні. Фото: pixabay
У МОЗ розповіли, які вакцини є в Україні 14:11
У МВС Білорусі заявили, що у них найгуманніша міліція в світі 14:06
Кабмін потрібно посилювати новими економічними кадрами, — Разумков 13:45
більше новин
Кандидат у мери Кривого Рогу Дмитро Шевчик взяв на себе особисту відповідальність за майбутнє збитої на переході дитини 16:31
Ігор Палиця назвав головним завданням партії "За майбутнє" повернення влади на місця 10:57
Депутати мають прийняти №3131-д і детінізувати АПК, - аграрії 09:45
Влада приховує кількість загиблих під час останнього обстрілу, - Білецький 12:39
Тепер без ПСО: як приватним постачальникам газу доведеться боротися за кожного покупця, - "Газкомтрейд" 10:39
більше новин
Народний депутат Ірина Верещук. Фото: ВРУ
"Навіть повісити по-людськи не змогли". Верещук на парасольці стала героїнею мемів 09:24
Київ і Львівщина лідирують за новими випадками COVID-19: за добу в Україні 2174 нових хворих 09:35 Інфографіка
10.09.20 11:00 Прес-брифінг: "Платіжне та банкоматне шахрайство в Україні у першій половині 2020 року. Презентація онлайн-гри "Здолай шахрая!"" 10:12
В Україні набуло чинності нове карантинне зонування: повний список зон 08:24
Вибори за новими правилами. У Раді роз'яснили, як будуть голосувати українці на місцевих виборах-2020 06:30
більше новин
Вперше з початку перемир'я бойовики здійснили прицільний обстріл українських позицій, є поранений
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok