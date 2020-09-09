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09 вересня 2020, середа, 13:50 5
Фінанси 2020-09-09T14:11:07+03:00
Українські Новини
У Мінфіні розповіли, що бюджет 2021 буде соціальним

У Мінфіні розповіли, що бюджет 2021 буде соціальним

Кира Молчанова
Мінфін, Держбюджет, Держбюджет-2021, Роман Єрмоличев
Бюджет. Фото: bank.gov.ua
Бюджет. Фото: bank.gov.ua

Заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев заявив, що бюджет 2021 року буде сконцентрований на соціальному напрямі.

Про це він повідомив під час зустрічі з представниками профспілок та роботодавців різних галузей, передають Українські Новини.  

"Держбюджет ще остаточно не сформований. Зараз йдуть консультації. Водночас ми повинні враховувати нестабільну економічну ситуацію в країні. Так, передбачається дефіцит держбюджету на рівні 6% у 2021 році, 4,5% у 2022 і 3% у 2023. Цього року він на рівні 7,5% ВВП", — повідомив Єрмоличев.

Також він зазначив, що прийняття рішення про збільшення мінімальної заробітної плати - це суттєвий додатковий ресурс, який необхідно врахувати в державному бюджеті.

"Додаткові витрати становлять близько 47 млрд гривень, оскільки з 1 січня 2021 мінімальна заробітна плата буде збільшена до 6 тис. гривень, а з 1 липня 2021 — до 6, 5 тис. гривень. Також при розрахунках до проєкту бюджету на 2021 передбачається збереження співвідношення між розмірами посадового окладу працівника I-го тарифного розряду єдиної тарифної сітки (ЄТС) і мінімальною заробітною платою, яка склалася в поточному році", — повідомив заступник міністра.

Також вказується, що під час зустрічі представники сторін соціального діалогу обговорили ефективність спрямування та використання бюджетних коштів, констатували основні проблеми галузей.

"Всі профспілкові організації направили пропозиції щодо збільшення видатків. Для Мінфіну головне — збалансоване та ефективне використання бюджетних коштів. Всі пропозиції щодо фінансування різних сфер детально опрацьовуються з урахуванням пріоритетів", — зазначив Єрмоличев.

Як повідомляли Українськi Новини, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що в проєкт державного бюджету на 2021 рік закладається курс в районі 29 UAH/USD.

Програма Кабінету Міністрів передбачає встановлення з 1 січня 2021 року прожиткового мінімуму в розмірі не менш ніж 40% медіанної зарплати за 2020 рік.

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