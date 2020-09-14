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14 вересня 2020, понеділок, 10:15 9
Економіка 2020-09-14T12:30:03+03:00
Українські Новини
Ціна на електроенергію в Україні впала на 2,5%

Ціна на електроенергію в Україні впала на 2,5%

Григорий Яковенко
Електроенергія, Тарифи на електроенергію, ціни на електроенергію
Електроенергія Фото: Бізнес Цензор
Електроенергія Фото: Бізнес Цензор

Середньозважена добова ціна електроенергії на ринку "на добу вперед" (РСВ) в об'єднаній енергосистемі (ОЕС) України порівняно з ціною на електроенергію станом на 7 вересня станом на 14 вересня знизилася на 2,48%, або на 37,7 гривні/МВт-год до 1 483,6 гривні/МВт-год

Про це свідчать дані державного підприємства "Оператор ринку", передають Українські Новини.

За вказаний період середньозважена ціна електроенергії на РСВ в межах "Бурштинського енергоострова" збільшилася на 2,5%, або на 39,7 гривні/МВт-год до 1 621,47 гривні/МВт-год.

Якщо порівнювати з цінами на європейській Енергобіржа Nord Pool, ціна в ОЕС України (44,86 євро/МВт-год) перевищує ціни в Норвегії (12,69 євро/МВт-год) в 3,7 раза, в Швеції (36,35 євро/МВт-год) - на 18,97%.

При цьому в Данії ціна електроенергії (51,3 євро / МВт-год) на 14,4% вище, ніж в Україні, у Франції (55,23 євро/МВт-год) - на 23,1%, в Німеччині (54 ,04 євро/МВт-год) - на 20,5%, в Австрії (53,69 євро/МВт-год) - на 19,7%.

Також на угорській біржі HUPX за аналогічний період середньозважена вартість електроенергії збільшилася на 9,8%, або на 4,52 євро/МВт-год до 50,53 євро/МВт-год (1 670,9 гривні/МВт-год відповідно до курсу НБУ на 7 вересня).

Як повідомляли Українські Новини, в 1-му кварталі 2020 року  ціна на електроенергію в Україні була вищою, ніж в Європі.

Тим часом, за час президентства Володимира Зеленського продали державної компанії "Центренерго" не менше ніж 1,5 млн тонн. В основному це було російське вугілля, хоча в Україні видобувають вугілля необхідних марок.

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