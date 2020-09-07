Ціна на електроенергію в Україні знизилася, але вона все ще вища, ніж в Європі

Середньозважена добова ціна електроенергії на ринку "на добу вперед" (РДВ) в об'єднаній енергосистемі (ОЕС) України станом на 7 вересня порівняно з 31 серпня знизилася на 0,74%, або на 11,4 гривні/МВт-год до 1 521,3 гривні/МВт-год.

Про це свідчать дані державного підприємства "Оператор ринку", передають Українські Новини.

За вказаний період середньозважена ціна електроенергії на РДВ в межах "Бурштинського енергоострова" підвищилася на 24,11%, або на 307,37 гривні/МВт-год до 1 581,78 гривні/МВт-год.

Якщо порівнювати з цінами на європейській Енергобіржі Nord Pool, ціна в ОЕС України (46,29 євро/МВт-год) перевищує ціни в Норвегії (13,1 євро/МВт-год) в 3,5 рази, в Швеції (37,67 євро/МВт-год) — на 18,6%, в Данії (42,12 євро/МВт-год) — на 9%, у Франції (45,85 євро/МВт-год) — на 1%, в Німеччині (43,54 євро/МВт-год) — на 6%, в Австрії (43,79 євро/МВт-год) — на 5,4%.

Також на угорській біржі HUPX за аналогічний період середньозважена вартість електроенергії зменшилася на 9,1%, або на 4,63 євро/МВт-год до 46,01 євро/МВт-год (1 511,8 гривні/МВт-год відповідно до курсу НБУ на 7 вересня).

Як повідомляли Українські Новини, в 1-му кварталі 2020 року ціна на електроенергію в Україні була вищою, ніж в Європі.

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