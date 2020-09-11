Тельців чекає успіх, а у Рибам варто зберігати спокій — гороскоп на сьогодні від Глоби

Гороскоп від Павла Глоби на сьогодні. Фото: geocaching.com

Гороскоп від Павла Глоби на сьогодні. Фото: geocaching.com

Тоді як в четвер потрібно було ставити перед собою нові цілі , сьогодні астролог прогнозує, що на роботі на представників багатьох знаків зодіаку очікує безліч справ, які потребують вирішення. Докладним астрологічним прогнозом на п'ятницю, 11 вересня, поділився Павло Глоба .

Овен

На роботі бажано не робити помилок. Овнам це буде під силу, якщо не брати на себе занадто багато. Не бійтеся відмовитися від непосильної праці.

Телець

На роботі і вдома справи йтимуть помірно добре, але обачність зайвою не буде. Можливий успіх у вирішенні давніх клопотів.

Близнюки

Варто відмовитися від вчинків з подвійним змістом — будьте чесними, в іншому випадку є високі шанси поплатитися навіть за невелику брехня. До рідних проявляйте повагу і таке ставлення воздасться сторицею.

Рак

Зверніть більше уваги на практичні результати, пориньте в роботу з головою. Вечір вдома або тиха прогулянка добре відновить витрачені сили.

Лев

День краще підходить для завершення справ, ніж для початку нових. Починати нові можна тільки в разі, якщо вони короткострокові. Від справ, в яких не впевнені, тримайтеся подалі, рішення у них відкладіть на наступний тиждень.

Діва

Протягом дня, особливо ближче до вечора, намагайтеся уникати людей, які дратують. Висока ймовірність конфліктів.

Терези

У п'ятницю постарайтеся бути чесними з собою і проаналізуйте свої дії і думки. Корисною буде прогулянка на свіжому повітрі та спілкування з природою.

Скорпіон

Займіться наведенням ладу в своїх думках — проаналізуйте, де кидаєтеся в ілюзії, гординю чи брехню. Можливо саме час почати медитувати. У цей день протипоказаний алкоголь, екстремальні заняття і палкі суперечки.

Стрілець

Стрільців чекає хороший день, щоб подбати в першу чергу про себе. Відкиньте на другий план обов'язки перед іншими і виділити більше часу на пристрій свого життя.

Козеріг

Можливі ускладнення з фінансами, особливо в другій половині дня. Також висока ймовірність непередбачених перешкод як на роботі, так і в приватному житті.

Водолій

На роботі Водоліїв супроводжуватиме удача. Конфліктів з керівництвом або колегами не буде, а при найменшому натяку на них проявляйте стриманість.

Риби

Уникайте нереалістичних проектів, оскільки вони можуть затягнутися надовго і принести чимало клопоту. На роботі краще діяти з обережністю через високий шанс впливу недоброзичливців. Будьте особливо ввічливими і зберігайте спокій.

Як повідомляли Українські Новини, Павло Глоба спрогнозував, що вересень обіцяє всім знакам зодіаку.

Крім того, астрологи розповіли, які знаки зодіаку стануть щасливими цієї осені. .

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