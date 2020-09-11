Тельців чекає успіх, а у Рибам варто зберігати спокій — гороскоп на сьогодні від Глоби

Тоді як в четвер потрібно було ставити перед собою нові цілі, сьогодні астролог прогнозує, що на роботі на представників багатьох знаків зодіаку очікує безліч справ, які потребують вирішення. Докладним астрологічним прогнозом на п'ятницю, 11 вересня, поділився Павло Глоба. Овен На роботі бажано не робити помилок. Овнам це буде під силу, якщо не брати на себе занадто багато. Не бійтеся відмовитися від непосильної праці. Телець На роботі і вдома справи йтимуть помірно добре, але обачність зайвою не буде. Можливий успіх у вирішенні давніх клопотів. Близнюки Варто відмовитися від вчинків з подвійним змістом — будьте чесними, в іншому випадку є високі шанси поплатитися навіть за невелику брехня. До рідних проявляйте повагу і таке ставлення воздасться сторицею. Рак Зверніть більше уваги на практичні результати, пориньте в роботу з головою. Вечір вдома або тиха прогулянка добре відновить витрачені сили. Лев День краще підходить для завершення справ, ніж для початку нових. Починати нові можна тільки в разі, якщо вони короткострокові. Від справ, в яких не впевнені, тримайтеся подалі, рішення у них відкладіть на наступний тиждень. Діва Протягом дня, особливо ближче до вечора, намагайтеся уникати людей, які дратують. Висока ймовірність конфліктів. Терези У п'ятницю постарайтеся бути чесними з собою і проаналізуйте свої дії і думки. Корисною буде прогулянка на свіжому повітрі та спілкування з природою. Скорпіон Займіться наведенням ладу в своїх думках — проаналізуйте, де кидаєтеся в ілюзії, гординю чи брехню. Можливо саме час почати медитувати. У цей день протипоказаний алкоголь, екстремальні заняття і палкі суперечки. Стрілець Стрільців чекає хороший день, щоб подбати в першу чергу про себе. Відкиньте на другий план обов'язки перед іншими і виділити більше часу на пристрій свого життя. Козеріг Можливі ускладнення з фінансами, особливо в другій половині дня. Також висока ймовірність непередбачених перешкод як на роботі, так і в приватному житті. Водолій На роботі Водоліїв супроводжуватиме удача. Конфліктів з керівництвом або колегами не буде, а при найменшому натяку на них проявляйте стриманість. Риби Уникайте нереалістичних проектів, оскільки вони можуть затягнутися надовго і принести чимало клопоту. На роботі краще діяти з обережністю через високий шанс впливу недоброзичливців. Будьте особливо ввічливими і зберігайте спокій. Як повідомляли Українські Новини, Павло Глоба спрогнозував, що вересень обіцяє всім знакам зодіаку. Крім того, астрологи розповіли, які знаки зодіаку стануть щасливими цієї осені. .