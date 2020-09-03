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03 вересня 2020, четвер, 05:50 7
Життя 2020-09-03T06:30:02+03:00
Українські Новини
Заморозки в середині вересня і пізнє бабине літо: прогноз погоди на осінь-2020

Заморозки в середині вересня і пізнє бабине літо: прогноз погоди на осінь-2020

Надежда Комендантова
Погода, Прогноз погоди, осінь, прогноз погоди на місяць, вересень
Осінь. Фото: Pixabay
Осінь. Фото: Pixabay

Тоді як осінь в Києві почалася з температурного рекорду,  початок вересня буде теплим, але потім температура знизиться, можливі опади. Погодні "гойдалки" будуть цілий місяць. А в 2-й і 3-й декаді вересня — можливі заморозки.

Про це Gazeta.ua розповів заступник директора Укргідрометцентру Анатолій Прокопенко.

"Вересень — перехідний місяць від літа до осені. Йому властиве зниження температури повітря, а також послаблення грозової діяльності. В цьому місяці в Україні, за винятком південних областей і Криму, відбувається перехід середньодобової температури повітря через 15 градусів — в бік зниження. Середньомісячна температура передбачається в межах 14-19 градусів, в гірських районах Карпат буде 11-12 градусів тепла. Місячна кількість опадів очікується від 35 до 75 міліметрів, в Карпатах — до 100 міліметрів. Що відповідає нормі на 80-100 відсотків", — сказав синоптик.

У перші дні температура повітря в південних і східних областях буде в межах +30 ... 34°C. На решті території температура знизиться. У західних та північних областях - до +18 ... 23°C. У частині центральних областей очікується +24 ... 29°C.

Надалі похолодання може змінюватися потеплінням і невеликими опадами.

"Грози і зливи десь будуть, але не такі інтенсивні, як влітку. Переважно — в південних і східних областях, де буде спостерігатися контраст температур. Зі сходу стоїть потужний антициклон, він буде стримувати переміщення атмосферного фронту", — розповів Анатолій Прокопенко.

До заморозків дійде, якщо в країну зайдуть холодні повітряні маси з півночі. Буде ясне небо, але температура повітря вночі почне стрімко поніжатся. Це характерно для осені.

"Бабине літо, можливо, варто очікувати в кінці вересня, а то і в жовтні. Після періоду серйозного похолодання ще обов'язково повернеться тепло", — пояснив метеоролог.

"Відносно опадів — вересень можна назвати "вологим" місяцем. У попередній раз було настільки сухо, що прогнозованої кількості опадів виявилося недостатньо, щоб створити хороші умови для проведення посіву озимих культур. У багатьох районах дощі не дадуть того обсягу, на який так чекають фермери", — додав Прокопенко.

Прогноз погоди в Україні восени-2020 від народного синоптика. Колаж: СьогодніПрогноз погоди в Україні восени-2020 від народного синоптика. Колаж: Сьогодні

Как сообщали Українські Новини, синоптик дав попередній прогноз на осінь.

Крім того, метеорологи застерігають, що в подальшому стихія вируватиме все частіше.

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