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13 вересня 2020, неділя, 12:45 6
Суспільство 2020-09-13T13:00:02+03:00
Українські Новини
У Київській області трохи знизилася захворюваність на коронавірус

У Київській області трохи знизилася захворюваність на коронавірус

Валерия Драгомирова
Київська область, Коронавірус, Коронавірус у Київській області
Коронавірус. Фото: Pexels
Коронавірус. Фото: Pexels

Кількість людей, які захворіли на коронавірусну інфекцію COVID-19 у Київській області 12 вересня порівняно з попередньою добою збільшилася на 99 до 6 849, померлих - на 1 людину до 135.

Про це йдеться в повідомленні Київської обласної державної адміністрації, передають Українські Новини.

"За даними Київського обласного лабораторного центру, в області 13 вересня 2020 на 10:00 офіційно підтверджено 6 849 випадків захворювання на коронавірус. У тому числі в 562 дітей та у 861 медпрацівника. За добу підтверджено 99 нових випадків коронавірусної хвороби (COVID-19), у тому числі в 4 дітей віком від 5 до 17 років", - сказано в ньому.

За попередню добу 14 хворих ушпиталено, решта перебувають на амбулаторному лікуванні (під медичним наглядом).

За весь період епідемії із загальної кількості підтверджених випадків COVID-19 було ушпиталено і перебувають (перебували) на стаціонарному лікуванні 1 025 хворих, на амбулаторному лікуванні - 5 824 людини.

Одужали загалом 4 576 людей, із них 384 дитини.

"Усього за період епідемії в Київській області померли 135 хворих із підтвердженим COVID-19. За добу надійшло повідомлення про один летальний випадок у хворого з підтвердженим COVID-19 (помер чоловік віком 82 роки, житель міста Біла Церква)", - сказано в повідомленні.

Загалом до Київського обласного лабораторного центру надійшло 10 331 повідомлення про підозру на COVID-19, за останню добу - 108.

Встановлено медичне спостереження за 19 257 контактними особами.

Как сообщали Українськi Новини, у Києві за добу підтвердили ще 310 випадків коронавірусу.

Крім того, в Україні за добу 2 476 хворих.

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