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12 сентября 2020, суббота, 13:45 275
Общество 2020-09-12T13:45:45+03:00
Українські Новини
В Киевской области растет заболеваемость коронавирусом. За сутки заразились еще семеро детей

В Киевской области растет заболеваемость коронавирусом. За сутки заразились еще семеро детей

Анна Рудык
Коронавирус, коронавирус в Украине, Эпидемия коронавируса, Коронавирус в Киевской области
Коронавирус. Фото: pixabay
Коронавирус. Фото: pixabay

В то время, как 7,9 тыс. учеников переведены на дистанционное обучение в Киевской области, количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Киевской области 11 сентября по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 102 человека до 6 750, умерших - на 6 до 134.

Об этом говорится в сообщении Киевской областной государственной администрации, передают Українські Новини.

"По данным Киевского областного лабораторного центра, в области 12 сентября 2020 года на 10:00 официально подтверждено 6 750 случаев заболевания коронавирусом. В том числе у 558 детей и у 847 медицинских работников. За сутки подтверждено 102 новых случая коронавирусной болезни (COVID-19), в том числе у 7 детей от 2 до 17 лет", - говорится в нем.

8 больных госпитализированы за предыдущие сутки, остальные находятся на амбулаторном лечении.

За весь период эпидемии в регионе на стационарном лечении пребывали 1 011 больных, на амбулаторном - 5 739.

"Всего за период эпидемии в Киевской области умерли 134 больных с подтвержденным COVID-19. За сутки поступило сообщение о шести летальных случаях у больных с подтвержденным COVID-19 (умерло трое мужчин в возрасте 70 лет (с. Иванков Бориспольского района), 57 лет (г. Обухов), 33 года (с. Новые Петровцы Вышгородского района) и три женщины в  возрасте 60 и 63 года (г. Белая Церковь), 63 года (г. Фастов)", - говорится в сообщении.

Всего в Киевский областной лабораторный центр поступило 10 223 сообщения о подозрении на COVID-19, за последние сутки - 120.

Установлено медицинское наблюдение за 19 057 контактными лицами.

Как сообщали Українськi Новини, количество заболевших коронавирусом в Киевской области 10 сентября увеличилось на 94 человека до 6 648, умерших - на 4 до 128.

Киев перевели в "оранжевую" зону эпидемиологической опасности, что означает изменение ограничений в городе.

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