Українсько-білоруський кордон перебуває під посиленою охороною, — Держприкордонслужба

Державна прикордонна служба України продовжує проводити посилені заходи безпеки на кордоні з Білоруссю. Ситуація на українсько-білоруському кордоні залишається контрольованою і стабільною.

Про це йдеться в повідомленні ДПСУ в соцмережі Facebook.



"Держприкордонслужба має достатньо ресурсів, щоб забезпечити надійну його охорону. Зокрема, посилення охорони цього напрямку державного кордону проводиться із залученням додаткових резервів, в тому числі підрозділів "ДОЗОРу" та Кінологічного навчально центру. Повітряний моніторинг постійно забезпечується силами прикордонної авіації і за допомогою безпілотних літальних апаратів, а на водних ділянках кордону додатково застосовуються катера "Safe Boat 27", - сказано в ньому.



Також проводиться безперервне патрулювання прикордонними нарядами зі службовими собаками, ведеться спостереження з технічних постів, застосовуються засоби спостереження, автомобільний і авіаційний транспорт.



В ДПСУ нагадали, що протяжність ділянки українсько-білоруського кордону становить понад 1 тис. км, він проходить в межах 5 областей.







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Крім того, іноземцям на місяць заборонили в'їжджати в Україну.

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