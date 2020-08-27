Иностранцам на месяц запретили въезжать в Украину. Список тех, кого не касается ограничение

Для того, чтобы в Украине не началась вторая волна коронавируса, с 00:00 29 августа по 00:00 28 сентября на территорию Украины запрещен въезд иностранцам, кроме отдельных категорий. Такое решение в среду принял Кабинет Министров на заседании, передают Українськi Новини."С целью недопущения распространения на территории Украины второй волны острой респираторной болезни COVID-19, Министерство внутренних дел предлагает внести изменения в постановление Кабмина... Предусматривается на срок действия карантина временно запретить въезд на территорию Украины иностранцам и лицам без гражданства, кроме определенных категорий лиц", - сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков. Кого не касается решение иностранцев, которые пересекают Украину транзитом; обучаются в учебных заведения Украины; проходят военную службу в Вооруженных Силах Украины; постоянно проживают в Украине; признаны беженцами; являются работниками дипломатических учреждений; представителями официальных международных миссий, членами их семей; водителей и членов экипажа грузовых транспортных средств, автобусов, самолетов, морских транспортных средств; являются инструкторами вооруженных сил государств-членов НАТО; являются деятелями культуры; являются приглашенными на официальные спортивные соревнования; перевозят стволовые клетки для трансплантации; находятся на лечении в учреждениях здравоохранения. Как сообщали Українські Новини, в Украине до ноября продлили карантин. Тем временем Украина находится на грани второй волны коронавируса.