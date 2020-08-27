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27 августа 2020, четверг, 07:00 4985
Внешняя политика 2020-08-27T07:00:01+03:00
Українські Новини
Иностранцам на месяц запретили въезжать в Украину. Список тех, кого не касается ограничение

Иностранцам на месяц запретили въезжать в Украину. Список тех, кого не касается ограничение

Валерия Драгомирова
Запрет въезда, Иностранцы, карантин в Украине, Вторая волна коронавируса
Самолет. Фото: pixabay
Самолет. Фото: pixabay

Для того, чтобы в Украине не началась вторая волна коронавируса, с 00:00 29 августа по 00:00 28 сентября на территорию Украины запрещен въезд иностранцам, кроме отдельных категорий. 

Такое решение в среду принял Кабинет Министров на заседании, передают Українськi Новини.

"С целью недопущения распространения на территории Украины второй волны острой респираторной болезни COVID-19, Министерство внутренних дел предлагает внести изменения в постановление Кабмина... Предусматривается на срок действия карантина временно запретить въезд на территорию Украины иностранцам и лицам без гражданства, кроме определенных категорий лиц", - сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

Кого не касается решение

  • иностранцев, которые пересекают Украину транзитом;
  • обучаются в учебных заведения Украины;
  • проходят военную службу в Вооруженных Силах Украины;
  • постоянно проживают в Украине;
  • признаны беженцами;
  • являются работниками дипломатических учреждений;
  • представителями официальных международных миссий, членами их семей;
  • водителей и членов экипажа грузовых транспортных средств, автобусов, самолетов, морских транспортных средств;
  • являются инструкторами вооруженных сил государств-членов НАТО;
  • являются деятелями культуры;
  • являются приглашенными на официальные спортивные соревнования;
  • перевозят стволовые клетки для трансплантации; 
  • находятся на лечении в учреждениях здравоохранения.

Как сообщали Українські Новини, в Украине до ноября продлили карантин

Тем временем Украина находится на грани второй волны коронавируса




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