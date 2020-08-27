Иностранцам на месяц запретили въезжать в Украину. Список тех, кого не касается ограничение

Для того, чтобы в Украине не началась вторая волна коронавируса, с 00:00 29 августа по 00:00 28 сентября на территорию Украины запрещен въезд иностранцам, кроме отдельных категорий.

Такое решение в среду принял Кабинет Министров на заседании, передают Українськi Новини.



"С целью недопущения распространения на территории Украины второй волны острой респираторной болезни COVID-19, Министерство внутренних дел предлагает внести изменения в постановление Кабмина... Предусматривается на срок действия карантина временно запретить въезд на территорию Украины иностранцам и лицам без гражданства, кроме определенных категорий лиц", - сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

Кого не касается решение

иностранцев, которые пересекают Украину транзитом;

обучаются в учебных заведения Украины;

проходят военную службу в Вооруженных Силах Украины;

постоянно проживают в Украине;

признаны беженцами;

являются работниками дипломатических учреждений;

представителями официальных международных миссий, членами их семей;

водителей и членов экипажа грузовых транспортных средств, автобусов, самолетов, морских транспортных средств;

являются инструкторами вооруженных сил государств-членов НАТО;

являются деятелями культуры;

являются приглашенными на официальные спортивные соревнования;

перевозят стволовые клетки для трансплантации;

находятся на лечении в учреждениях здравоохранения.

Как сообщали Українські Новини, в Украине до ноября продлили карантин.



Тем временем Украина находится на грани второй волны коронавируса.









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