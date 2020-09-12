В Києві другий день поспіль рекордна кількість нових випадків коронавірусу

За останню добу кількість хворих на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Києві 11 вересня порівняно з попередньою добою збільшилася на 428 осіб до 16 951, померлих - на 5 до 266. Про це мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини. Захворіли 223 жінки віком від 18 до 89 років, 186 чоловіків віком від 18 до 90 років, 9 дівчаток від 4 до 14 років і 10 хлопчиків від 4 років до 16 років. Серед них 12 медиків. "Кількість хворих на коронавірус у Києві продовжує збільшуватися. За минулу добу вірус виявили у 428 людей. 5 хворих померли. Загалом коронавірус забрав життя 266 киян. На сьогодні в столиці вже 16 951 підтверджений випадок захворювання на COVID-19", - повідомив він. Мер наголосив, що не зменшується і кількість госпіталізованих. За минулу добу до лікарень столиці потрапили 65 пацієнтів, решта перебувають на самоізоляції вдома, під контролем лікарів. Одужали за минулу добу 97 осіб. Всього коронавірус подолали 5 267 жителів Києва. Найбільше випадків захворювання зафіксовано в Дніпровському районі - 65, Дарницькому - 64 і Деснянському - 59 випадків. Як повідомляли Українськi Новини, смертність від коронавірусу в Україні за добу зросла на третину Однак незважаючи на високу захворюваність на коронавірус, більшість українців за відвідування учнями шкіл.