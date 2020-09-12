В Києві другий день поспіль рекордна кількість нових випадків коронавірусу

За останню добу кількість хворих на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Києві 11 вересня порівняно з попередньою добою збільшилася на 428 осіб до 16 951, померлих - на 5 до 266.

Про це мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

Захворіли 223 жінки віком від 18 до 89 років, 186 чоловіків віком від 18 до 90 років, 9 дівчаток від 4 до 14 років і 10 хлопчиків від 4 років до 16 років.

Серед них 12 медиків.

"Кількість хворих на коронавірус у Києві продовжує збільшуватися. За минулу добу вірус виявили у 428 людей. 5 хворих померли. Загалом коронавірус забрав життя 266 киян. На сьогодні в столиці вже 16 951 підтверджений випадок захворювання на COVID-19", - повідомив він.

Мер наголосив, що не зменшується і кількість госпіталізованих.

За минулу добу до лікарень столиці потрапили 65 пацієнтів, решта перебувають на самоізоляції вдома, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 97 осіб.

Всього коронавірус подолали 5 267 жителів Києва.

Найбільше випадків захворювання зафіксовано в Дніпровському районі - 65, Дарницькому - 64 і Деснянському - 59 випадків.

Як повідомляли Українськi Новини, смертність від коронавірусу в Україні за добу зросла на третину

Однак незважаючи на високу захворюваність на коронавірус, більшість українців за відвідування учнями шкіл.

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