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12 вересня 2020, субота, 11:30 9
Суспільство 2020-09-12T12:45:01+03:00
Українські Новини
Захворюваність на коронавірус за добу трохи впала, а смертність збільшилася на третину

Захворюваність на коронавірус за добу трохи впала, а смертність збільшилася на третину

Анна Рудык
Коронавірус, коронавірус в Україні, Епідемія коронавірусу, коронавірус в Чернівцях
Коронавірус. Фото: pixabay
Коронавірус. Фото: pixabay

За останню добу, 11 вересня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 3 103 до 151 859, кількість померлих від захворювання збільшилася на 72 людини до 3 148 порівняно з попередньою добою, при цьому за добу кількість нових випадків захворювання знизилася на 1,3%, нових летальних випадків - збільшилася на 35,8%.

Про це йдеться в повідомленні Ради національної безпеки і оборони, передають Українські Новини.

Згідно з ним, станом на ранок 11 вересня в Україні зареєстровано 151 859 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 3 148 летальних, 68 346 человек одужали.

За добу зафіксовано 3 103 нових випадки захворювання, видужала 1 341 особа, померли 72 людини.

Таким чином 11 вересня кількість нових хворих за добу була більшою, ніж тих, хто видужав, - 3 103 проти 1 341.

Кількість активних хворих (хворі без урахування тих, хто видужав і помер) на ранок 11 вересня становила 80 365 осіб, що на 2,1% більше порівняно з попередньою добою.

За весь час епідемії найбільше випадків інфікування зафіксовано в Києві (16 951), Львівській (16 774) та Харківській областях (12 404).

У Чернівецькій області зафіксовано 11 988 випадків коронавірусної інфекції, в Івано-Франківській - 11 083 випадки, у Рівненській - 10 369, в Одеській - 9 382, ​​у Тернопільській - 8 657, у Закарпатській - 8 532, у Київській - 6 750, у Волинській - 6 224, у Вінницькій - 4 756, у Житомирській - 4 194, у Хмельницькій - 3 850, у Дніпропетровській - 3 176 випадки.

2 654 випадки виявлено в Чернігівській області, 2 384 випадки - у Черкаській 2 323 випадки - у Сумській, 2 242 випадки - у Запорізькій, 2 026 випадків - у Донецькій, 1 929 випадків - у Миколаївській, 1 161 випадок - у Полтавській, 892 випадки - у Кіровоградській, 596 випадків - у Херсонській і 562 випадки - у Луганській області.

Як повідомляли Українськi Новини, в Києві 4 школи та дитсадки закрито на карантин. 

Також незважаючи на високу захворюваність на коронавірус, більшість українців за відвідування учнями шкіл.

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