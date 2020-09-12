Нормандський формат. Радники лідерів домовилися про продовження перемир'я на Донбасі

Після трьох обстрілів бойовиками позицій ООС на Донбасі, політичні радники лідерів Нормандського формату (Німеччина, Росія, Франція, Україна) підтримали заклик України щодо продовження режиму припинення вогню на Донбасі. Про це йдеться в повідомленні на сайті президента України за підсумками зустрічі політичних радників, яка завершилася ввечері 11 вересня в Берліні. В українську делегацію входили керівник Офісу президента Андрій Єрмак, віцепрем'єрміністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, член української делегації в ТКГ Андрій Костін. "Учасники підтримали заклик України про необхідність вжиття вичерпних заходів для продовження сталого і всеосяжного режиму припинення вогню", - йдеться в повідомленні. Учасники зустрічі детально обговорили процес виконання домовленостей, досягнутих лідерами держав "Нормандської четвірки" за результатами саміту в Парижі в грудні 2019 року, і подробиці переговорів у мінській Тристоронній контактній групі. На зустрічі велику увагу було приділено питанням взаємного звільнення утримуваних осіб та забезпечення повного і безперешкодного доступу Міжнародного комітету Червоного Хреста до таких осіб. Реалізація наданих українською стороною пропозицій дає підстави очікувати досягнення прогресу в доступі міжнародних правозахисних організацій до утримуваних осіб найближчим часом. Досягнуто домовленості зустрітися у форматі радників лідерів країн - учасниць "Нормандської четвірки" протягом наступних тижнів і продовжити обговорення виконання паризьких домовленостей і підготовки Берлінського саміту в нормандської форматі. При цьому в повідомленні не вказано, чи обговорювали сторони питання змін до постанови Верховної Ради про місцеві вибори щодо Донбасу, що вимагала раніше російська сторона, і інші питання, що стосуються політичного врегулювання. Як повідомляли Українськi Новини, з 0:00 27 липня набула чинності домовленість про повне і всеосяжне припинення вогню на Донбасі, досягнута на засіданні Тристоронньої контактної групи із врегулювання ситуації на Донбасі (Україна - Організація з безпеки і співробітництва в Європі - Росія) 22 липня. В останні кілька днів ця домовленість опинилася під загрозою зриву - "керівництво" сепаратистів обвинуватило Україну в порушеннях при облаштуванні укріплень в с. Шуми і заявило, що обстрілює їх. Також спеціальна моніторингова місія ОБСЄ виявила факти порушення бойовиками домовленостей, що вступили в чинності 27 липня, які стосуються облаштування нових позицій.