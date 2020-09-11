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11 вересня 2020, пʼятниця, 09:35 6
Силові структури 2020-09-11T11:00:03+03:00
Українські Новини
Ситуація на Донбасі: бойовики за добу тричі обстріляли позиції ЗСУ

Ситуація на Донбасі: бойовики за добу тричі обстріляли позиції ЗСУ

Анна Рудык
ООС, порушення перемир'я, обстріли в зоні ООС
ООС. Фото: Facebook/ООС
ООС. Фото: Facebook/ООС

В зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) в четвер, 10 вересня, бойовики 3 рази порушили режим припинення вогню, втрат серед українських військовослужбовців немає.

Про це йдеться в повідомленні пресцентру штабу ООС в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

Ворог обстріляв зі стрілецької зброї позиції військ біля Шумів, де мала пройти зустріч представників СЦКК і ОБСЄ і де були надані гарантії безпеки.

Завдяки оперативності українських розвідників, дії збройних формувань Російської Федерації були спрогнозовані заздалегідь, тому швидко вдалося убезпечити не тільки військовослужбовців Об'єднаних сил, а й представників СЦКК і ОБСЄ.

Крім того, два ворожих обстріли зафіксовано на ділянці фронту поблизу Золотого.

Спочатку ворог застосував трасуючими кулю для підпалу трави, а потім відкрив вогонь по позиціях українських захисників зі стрілецької зброї.

Українські захисники зброю у відповідь не застосовували.

Бойових втрат і поранень серед особового складу Об'єднаних сил не було.

З початку поточної доби, 11 вересня, режим припинення вогню зберігається в повній мірі.

Військові продовжують виконувати поставлені завдання і готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки.

Крім військовослужбовців Збройних Сил України, в районі проведення операції Об'єднаних сил належним чином виконують свої завдання інші складові сил оборони.

У прифронтових районах саперами знешкоджено більш як дев'яти гектарів території і передано на знищення 206 вибухонебезпечних предметів.

Як повідомляли Українськi Новини, з пеціально моніторингова місія ОБСЄ виявила факти порушення бойовиками  домовленостей, що вступили в чинності 27 липня, які стосуються облаштування нових позицій.

Раніше Українськi Новини писали,  чому селище Шуми став каменем спотикання  до досягнення перемир'я.

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